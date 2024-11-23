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Posted 23 ноября, 07:14

Published 23 ноября, 07:14

Modified 23 ноября, 10:10

Updated 23 ноября, 10:10

Красноярцы назвали самые лучшие марки пельменей

Жители Красноярска рассказали, какие марки пельменей самые вкусные

23 ноября 2024, 07:14
Фото: freepik.com.

Красноярцы назвали самые лучшие марки пельменей

Красноярцы назвали лучшие, по своему мнению, марки пельменей. Рассказываем, кто попал в топ.

Опрос провело издание Ngs24 — в нем поучаствовали 1823 человека. На первое место красноярцы поставили марку «Олимп», которая набрала 531 голос — это 29% проголосовавших.

Второе место заняла торговая марка «Ермолино» — за нее проголосовал 251 человек (14% голосов).

На третьем месте оказалась пельмени великосочные от «Сибирского гурмана», которые набрали 219 голосов (12% проголосовавших).

Вне топа оказались такие марки, как «Уярский мясокомбинат», бульмени «Горячая штучка», «Искра, „Цезарь“, „Сибагро“, „Аскизский стандарт“ и „Сальников“.

В комментариях под постом с голосованием жители Красноярска посоветовали марки пельменей, не вошедших в рейтинг:

«"Солгон» вкусные!»
«Конкретно, „Малыш“, категории А. Во всех остальных уже растительные добавки в составе»
«"Мираторг» почти вся линейка пельменей норм. Все остальное, сомнительно, но окей».
«Попробуйте пельмени „Бабушкина деревня“ из магазина „Аскизские колбасы“, еще они в магазинах „Царский стол“ представлены. Я вообще брезглива к пельменям из магазина с разными хрящами. Но эти просто огонь и пока не портятся».
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