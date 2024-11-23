Жители Красноярска рассказали, какие марки пельменей самые вкусные

Posted 23 ноября, 07:14
Published 23 ноября, 07:14
Modified 23 ноября, 10:10
Updated 23 ноября, 10:10
Опрос провело издание Ngs24 — в нем поучаствовали 1823 человека. На первое место красноярцы поставили марку «Олимп», которая набрала 531 голос — это 29% проголосовавших.
Второе место заняла торговая марка «Ермолино» — за нее проголосовал 251 человек (14% голосов).
На третьем месте оказалась пельмени великосочные от «Сибирского гурмана», которые набрали 219 голосов (12% проголосовавших).
Вне топа оказались такие марки, как «Уярский мясокомбинат», бульмени «Горячая штучка», «Искра, „Цезарь“, „Сибагро“, „Аскизский стандарт“ и „Сальников“.
В комментариях под постом с голосованием жители Красноярска посоветовали марки пельменей, не вошедших в рейтинг:
«"Солгон» вкусные!»
«Конкретно, „Малыш“, категории А. Во всех остальных уже растительные добавки в составе»
«"Мираторг» почти вся линейка пельменей норм. Все остальное, сомнительно, но окей».
«Попробуйте пельмени „Бабушкина деревня“ из магазина „Аскизские колбасы“, еще они в магазинах „Царский стол“ представлены. Я вообще брезглива к пельменям из магазина с разными хрящами. Но эти просто огонь и пока не портятся».