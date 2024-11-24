prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 07:47

Published 24 ноября, 07:47

Modified 24 ноября, 09:47

Updated 24 ноября, 09:47

Что с зимой в Красноярске? Морозов в декабре не будет?

Что с зимой в Красноярске? Морозов в декабре не будет?

24 ноября 2024, 07:47
Фото: prmira.ru.
Публикуем прогноз на неделю и декабрь в Красноярске.

Судя по сервису Gismeteo, в ближайшие дни в город вернется тепло, нас снова ожидают плюсовые температуры.

В понедельник–вторник, 25 и 26 ноября, в дневное время обещают от -1 до -4. Будет немного солнечно, в первый день пройдет небольшой снег. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.

В середине недели, 27 и 28 ноября, обещают +2, но при этом сильный ветер до 8-9 метров в секунду. В четверг может пойти снег с дождем.

Затем начнет постепенно холодать — от -1 в пятницу, 29 ноября, до -10 в воскресенье, 1 декабря.

Фото: gismeteo.ru

Пока, судя по данным сервиса, декабрь не будет сильно морозным. Gismeteo показывает от -14 днем до 0.

Первая неделя месяца в дневное время будет в пределах -11. В следующие две недели ожидается -11, -14. Периодически будет идти снег, погода будет пасмурной.

Но чем более долгосрочный прогноз, тем он менее точен.

Фото: gismeteo.ru

Примерной такой же прогноз показывает «Яндекс Погода». По этим данным, в городе не ожидается сильных морозов. Днем будет холодать примерно до -12, -14, пару дней обещают -16, -17. Ночи будут несильно морознее.

Фото: yandex.ru/pogoda

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов пояснял «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.

«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».
  • «ПМ» составил прогноз на зиму. В декабре среднемесячная температура будет выше многолетних значений, в январе сильных морозов ждать не стоит, а февраль будет малоснежным.
  • Подробный прогноз на декабрь можно прочесть здесь. Мы также напомнили, как правильно пользоваться автомобилем зимой, как следует одеваться и защитить свое здоровье.
  • Еще мы составили топ направлений, где красноярцы могут отдохнуть зимой у моря. Цены и примеры можно посмотреть здесь.
  • Или можно начать планировать поездку на Новый год.
#Город#Люди#Общество#Погода#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Дмитрий Ульянов#Синоптик#Зима#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика