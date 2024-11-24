Что с зимой в Красноярске? Морозов в декабре не будет?

Posted 24 ноября, 07:47
Published 24 ноября, 07:47
Modified 24 ноября, 09:47
Updated 24 ноября, 09:47
Судя по сервису Gismeteo, в ближайшие дни в город вернется тепло, нас снова ожидают плюсовые температуры.
В понедельник–вторник, 25 и 26 ноября, в дневное время обещают от -1 до -4. Будет немного солнечно, в первый день пройдет небольшой снег. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.
В середине недели, 27 и 28 ноября, обещают +2, но при этом сильный ветер до 8-9 метров в секунду. В четверг может пойти снег с дождем.
Затем начнет постепенно холодать — от -1 в пятницу, 29 ноября, до -10 в воскресенье, 1 декабря.
Пока, судя по данным сервиса, декабрь не будет сильно морозным. Gismeteo показывает от -14 днем до 0.
Первая неделя месяца в дневное время будет в пределах -11. В следующие две недели ожидается -11, -14. Периодически будет идти снег, погода будет пасмурной.
Но чем более долгосрочный прогноз, тем он менее точен.
Примерной такой же прогноз показывает «Яндекс Погода». По этим данным, в городе не ожидается сильных морозов. Днем будет холодать примерно до -12, -14, пару дней обещают -16, -17. Ночи будут несильно морознее.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов пояснял «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.
«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».