Как будем отдыхать в Новый год?

Posted 24 ноября, 03:36
Published 24 ноября, 03:36
Modified 24 ноября, 03:38
Updated 24 ноября, 03:38
Последняя неделя декабря продлится шесть дней. Жители будут работать с понедельника по субботу — с 23 по 28 декабря.
Затем начнутся новогодние каникулы. Они продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. Первая рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня.
Следующие длинные выходные нужно ждать только в мае, так как 23 февраля и 8 марта пройдут в череде двух выходных.