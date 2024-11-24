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Posted 24 ноября, 03:36

Published 24 ноября, 03:36

Modified 24 ноября, 03:38

Updated 24 ноября, 03:38

Как будем отдыхать в Новый год?

Как будем отдыхать в Новый год?

24 ноября 2024, 03:36
Фото: Изображение Midjourney.
Рассказываем, как жители России, которые работают по обычной пятидневной системе, будут отдыхать на новогодние праздники.

Последняя неделя декабря продлится шесть дней. Жители будут работать с понедельника по субботу — с 23 по 28 декабря.

Затем начнутся новогодние каникулы. Они продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. Первая рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня.

Фото: vk.com/mintrudrf

Следующие длинные выходные нужно ждать только в мае, так как 23 февраля и 8 марта пройдут в череде двух выходных.

#Люди#Общество#Календарь#Отдых#Праздник#Новый год#Каникулы
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