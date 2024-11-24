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Posted 24 ноября, 12:00

Published 24 ноября, 12:00

Modified 24 ноября, 12:25

Updated 24 ноября, 12:25

Как просыпаться по утрам зимой и быть бодрым? Реальные советы от врача

Как просыпаться по утрам зимой и быть бодрым? Реальные советы от врача

24 ноября 2024, 12:00
Фото: 1MI.
Осенью и зимой может быть тяжело просыпаться, так как по утрам за окном темно. Врач и преподаватель Пироговского университета Андрей Кондрахин дал несколько советов.

Специалист сказал, что просыпаться в темноте тяжело, потому что когда темно, вырабатывается много мелатонина. В такой ситуации стоит спать с полностью открытыми шторами. Или поможет телевизор, который можно настроить и включать в определенное время утром, необязательно со звуком. Главное, чтобы появился свет. Или можно купить будильник с лампочкой.

Свет прерывает выработку мелатонина, а уровень кортизола поднимаемся.

Еще нужен график. Засыпать и просыпаться советуют в одно и то же время, где бы вы ни находились. Ложиться спать лучше до 22:00.

«Это называется циркадность. Как только мы совпадаем по графику, организм вырабатывает мелатонин и вырабатывает кортизол в определенное время. Если вы ложитесь до 22:00, то это очень хорошо. Если ложитесь позже, это плохо, потому что тяжелее вставать».

За полчаса до сна советуют не пользоваться гаджетами и не смотреть телевизор, так как из-за света выработка мелатонина замедлится.

Чтобы зарядить себя энергией утром, лучше пораньше включить свет, музыку или телевизор. Врач советует помассировать ноги и руки в кровати. Затем сделать небольшую зарядку, аккуратно встать и сделать приседания. Прежде чем что-то делать, выпить стакан слегка теплой воды с лимоном.

«В пасмурную, ненастную погоду мы должны заряжаться энергией. Это очень просто: позитивная музыка, юмор, цветная одежда, активность. Если вы почувствовали, что вам не хочется гулять, надо пойти погулять хотя бы полчаса. Это маленькая мера поможет сохранить энергию и пережить зиму, темное время суток».

А вот чай и кафе специалист не рекомендует для утра.

«Чай, кофе — это ошибочный вариант, потому что мы вытягиваем лишнюю энергию из организма, и организм потом привыкает таким образом просыпаться».
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