Как просыпаться по утрам зимой и быть бодрым? Реальные советы от врача

Специалист сказал, что просыпаться в темноте тяжело, потому что когда темно, вырабатывается много мелатонина. В такой ситуации стоит спать с полностью открытыми шторами. Или поможет телевизор, который можно настроить и включать в определенное время утром, необязательно со звуком. Главное, чтобы появился свет. Или можно купить будильник с лампочкой.