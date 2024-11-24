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Posted 24 ноября, 08:43

Published 24 ноября, 08:43

Modified 24 ноября, 08:45

Updated 24 ноября, 08:45

Певцу Сергею Лазареву понадобился ингалятор после концертов в Красноярске

Певцу Сергею Лазареву понадобился ингалятор после концертов в Красноярске

24 ноября 2024, 08:43
Фото: соцсети Сергея Лазарева.
Певец Сергей Лазарев записал видео с ингалятором после двух выступлений в Красноярске за день.

Исполнитель дважды выступил 23 ноября в зале «Гранд холл Сибирь» — сначала в 15:00, затем в 19:00.

После Лазарев опубликовал видео. На нем он пользуется увлажнителем для связок.

Видео: соцсети Сергея Лазарева.
«Все в порядке. Я не болею. Просто было дико сухо и вообще сейчас дикие везде батареи шпарят. И в зале было достаточно душно и сухо, поэтому связки подсохли за четыре часа пения».

Еще он показал кадры с выступлений и написал, что сходил в ресторан «Садко». Лазарев назвал Красноярск гастрономической столицей Сибири. «После концертов у меня была награда. Это просто топ-уровень».

Затем певец улетел в Иркутск.

#Видео#Город#Люди#Общество#Концерт
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