Певцу Сергею Лазареву понадобился ингалятор после концертов в Красноярске

Posted 24 ноября, 08:43
Published 24 ноября, 08:43
Modified 24 ноября, 08:45
Updated 24 ноября, 08:45
Исполнитель дважды выступил 23 ноября в зале «Гранд холл Сибирь» — сначала в 15:00, затем в 19:00.
После Лазарев опубликовал видео. На нем он пользуется увлажнителем для связок.
«Все в порядке. Я не болею. Просто было дико сухо и вообще сейчас дикие везде батареи шпарят. И в зале было достаточно душно и сухо, поэтому связки подсохли за четыре часа пения».
Еще он показал кадры с выступлений и написал, что сходил в ресторан «Садко». Лазарев назвал Красноярск гастрономической столицей Сибири. «После концертов у меня была награда. Это просто топ-уровень».
Затем певец улетел в Иркутск.