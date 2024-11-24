Почему нужно отказаться от сахара прямо сейчас

Posted 24 ноября, 06:12
Published 24 ноября, 06:12
Modified 24 ноября, 06:14
Updated 24 ноября, 06:14
По словам старшего врача и преподавателя кафедры фармакологии Пироговского университета Андрея Кондрахина, сахар как продукт обладает всеми свойствами наркотиков: к нему возникает привыкание, есть синдром отмены и другое. Сахар является быстро насыщаемым углеводом.
«Головной мозг очень любит сахар, потому что тот успокаивает. Считается, что сахар и алкоголь распознают одни и те же рецепторы, поэтому человек получает одинаковое удовольствие и от сахара, и от алкоголя».
Вместе с этим в большом количестве выбрасывается инсулин, так как сахар в организме надо утилизировать. Если человек при этом мало двигается, его организм начинает накапливать жир.
По словам Кондрахина, быстрые углеводы не нужны людям — если их не употреблять, вреда не будет, а польза будет очевидной.
«Если не есть сахар, уже через три недели мы получим абсолютно свежий мозг, хорошее настроение; по утрам во рту не будет противной слизи, а кишечник станет более стабильным».
Эксперт отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно занимается этой проблемой.
«ВОЗ уже давно бьёт в набат. Сахар широко используется в пищевой промышленности, потому что сахар — это приманка, которая даёт вкус продукту. Очень сложно найти продукты без сахара. Нужно отказываться от сахара. Сахарный диабет — болезнь XXI века именно из-за того, что мы потребляем углеводы».
Сахарный диабет — это матаболическое расстройство, при котором организм не может эффективно использовать инсулин.
Инсулин — гормон, который вырабатывает поджелудочная железа и который помогает перемещать глюкозу из крови в клетки для получения энергии.
Если пациент не будет следить за уровнем сахара и принимать препараты, это может привести к поражению сердца, глаз, почек и ног. По статистике на фоне сахарного диабета инфаркты и инсульты случаются в 2-3 раза чаще.
По данным Минздрава России, симптомами сахарного диабета являются частое мочеиспускание, непреодолимое чувство жажды, необъяснимая потеря веса, усталость, медленное заживление ран, частые инфекции.
Сахарный диабет можно выявить, сдав анализ мочи и общий анализ крови или измерив гликированный гемоглобин.
По данным на 2020 год, в Красноярском крае зарегистрировано около 90 тысяч пациентов с диабетом, но на самом деле таковых примерно в два раза больше. Пациентов с первым типом диабета — около 5,7 тысячи, из них чуть более тысячи — дети. Для сравнения: в 1956 году было зарегистрировано около 400 пациентов с диабетом во всём нашем крае и Хакасии.
В качестве профилактики советуют вести более здоровый образ жизни. Сюда входят регулярная физическая активность, сбалансированное питание с низким содержанием сахаров и насыщенных жиров, поддержание нормального веса, отказ от курения и алкоголя.