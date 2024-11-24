Почему нужно отказаться от сахара прямо сейчас

По данным на 2020 год, в Красноярском крае зарегистрировано около 90 тысяч пациентов с диабетом, но на самом деле таковых примерно в два раза больше. Пациентов с первым типом диабета — около 5,7 тысячи, из них чуть более тысячи — дети. Для сравнения: в 1956 году было зарегистрировано около 400 пациентов с диабетом во всём нашем крае и Хакасии.