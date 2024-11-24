Разрыв в ценах на новостройки и вторичку в Красноярске остановился

Posted 24 ноября, 04:31
Published 24 ноября, 04:31
Modified 24 ноября, 05:11
Updated 24 ноября, 05:11
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в октябре в 12 миллионниках из 16 разница стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках продолжает сокращаться или останавливается.
По информации сервиса, в октябре в Красноярске медианная цена квадратного метра в новостройках составила 141 тысячу рублей, это на 18% выше стоимости на вторичке. В сентябре разница в средней цене метра на первичном и вторичном рынках в городе составляла 17%. «Стагнация ценового разрыва в октябре обусловлена стагнацией стоимости на первичном рынке и небольшим ростом цены квадратного метра готового жилья».
В Москве разница в цене составляет 8% в пользу новостроек. В Петербурге первичное жилье дороже вторичного на 18%.
Директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров рассказал, что в последние месяцы рынок недвижимости адаптируется к новым условиям.
«В текущей ситуации покупатели должны обладать большей суммой для приобретения жилья в ипотеку, а также все чаще заключают сделки с небольшим объемом заемных средств или полностью за наличные. Хотя ценовой разрыв немного сокращается или стагнирует за последний месяц, в ближайшей перспективе не стоит ждать резких колебаний в разнице цен между первичкой и вторичкой».
Городом с самой значительной разницей цены стал Нижний Новгород, где квадратный метр в новостройках стоит на 42% дороже, чем на вторичном рынке. На втором месте идут Омск и Волгоград, где разница составляет 39%, на третьем стоит Пермь (37%).
Единственным городом-миллионником, где квадратный метр готового жилья дороже, чем квадратный метр в новостройках, является Самара. Стоимость квадрата на вторичном рынке выше на 2%, чем на первичном.