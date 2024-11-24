Разрыв в ценах на новостройки и вторичку в Красноярске остановился

По информации сервиса, в октябре в Красноярске медианная цена квадратного метра в новостройках составила 141 тысячу рублей, это на 18% выше стоимости на вторичке. В сентябре разница в средней цене метра на первичном и вторичном рынках в городе составляла 17%. «Стагнация ценового разрыва в октябре обусловлена стагнацией стоимости на первичном рынке и небольшим ростом цены квадратного метра готового жилья».