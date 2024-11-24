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Posted 24 ноября, 04:31

Published 24 ноября, 04:31

Modified 24 ноября, 05:11

Updated 24 ноября, 05:11

Разрыв в ценах на новостройки и вторичку в Красноярске остановился

Разрыв в ценах на новостройки и вторичку в Красноярске остановился

24 ноября 2024, 04:31
Фото: prmira.ru.
В Красноярске ценовой разрыв между новостройками и вторичкой остался почти на прежнем уровне.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в октябре в 12 миллионниках из 16 разница стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках продолжает сокращаться или останавливается.

По информации сервиса, в октябре в Красноярске медианная цена квадратного метра в новостройках составила 141 тысячу рублей, это на 18% выше стоимости на вторичке. В сентябре разница в средней цене метра на первичном и вторичном рынках в городе составляла 17%. «Стагнация ценового разрыва в октябре обусловлена стагнацией стоимости на первичном рынке и небольшим ростом цены квадратного метра готового жилья».

В Москве разница в цене составляет 8% в пользу новостроек. В Петербурге первичное жилье дороже вторичного на 18%.

Директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров рассказал, что в последние месяцы рынок недвижимости адаптируется к новым условиям.

«В текущей ситуации покупатели должны обладать большей суммой для приобретения жилья в ипотеку, а также все чаще заключают сделки с небольшим объемом заемных средств или полностью за наличные. Хотя ценовой разрыв немного сокращается или стагнирует за последний месяц, в ближайшей перспективе не стоит ждать резких колебаний в разнице цен между первичкой и вторичкой».

Городом с самой значительной разницей цены стал Нижний Новгород, где квадратный метр в новостройках стоит на 42% дороже, чем на вторичном рынке. На втором месте идут Омск и Волгоград, где разница составляет 39%, на третьем стоит Пермь (37%).

Единственным городом-миллионником, где квадратный метр готового жилья дороже, чем квадратный метр в новостройках, является Самара. Стоимость квадрата на вторичном рынке выше на 2%, чем на первичном.

  • «Авито Недвижимости» подвели итоги октября 2024 года на первичном рынке жилья. Аналитики посчитали, что в Красноярске жилье в новостройке подешевело на 8% по сравнению с июнем — это самый высокий процент по Сибири.
  • Красноярские риелторы рассказывают о большом спросе на аренду квартир, в том числе в отдаленных районах города.
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