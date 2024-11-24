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Posted 24 ноября, 04:57

Published 24 ноября, 04:57

Modified 24 ноября, 06:32

Updated 24 ноября, 06:32

Названы самые дорогие блюда в ресторанах Красноярска

Сколько стоят самые дорогие блюда в ресторанах Красноярска? Смотрим цены

24 ноября 2024, 04:57
Фото: prmira.ru.

Названы самые дорогие блюда в ресторанах Красноярска

Красноярский блогер и журналист Анастасия Богомолова назвала самые дорогие блюда в ресторанах города.

Такой топ опубликован в авторском телеграм-канале «Богомолова пишет».

4 500 рублей — ресторан «Чешуя» — конечности камчатского краба

3 998 рублей — «Садко» — 40 граммов икры осетра со взбитым фермерским маслом и теплым багетом

3 598 рублей — Tunguska — стейк рибай с квашеной капустой и брусникой

3 500 рублей — «Хозяин тайги» — «Полярный плашкоут» (ассорти из строганины)

3 500 рублей — «Буян» — блины из гречневой муки с черной икрой

2 000 рублей — «Север» — стейк рибай с гарниром на выбор

1 690 рублей — «Фон Барон» — морской гребешок слабой обжарки

1 589 рублей — Fresco — клешни камчатского краба с соусом из жженого белка

1 400 рублей — «Свинья и бисер» — семга на гриле с соусом том ям

1 300 рублей — 0.75 Please — филе оленя с клюквой и кедровой толкушей

Автор посчитала, что, получая зарплату в 70 тысяч рублей, можно восемь раз заказать камчатского краба, четыре раза — икру осетра и пять стейков рибай.

#Город#Деньги#Еда#Красноярск#Рестораны#Цены#Блюда
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