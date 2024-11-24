Сколько стоят самые дорогие блюда в ресторанах Красноярска? Смотрим цены

Posted 24 ноября, 04:57
Published 24 ноября, 04:57
Modified 24 ноября, 06:32
Updated 24 ноября, 06:32
Такой топ опубликован в авторском телеграм-канале «Богомолова пишет».
4 500 рублей — ресторан «Чешуя» — конечности камчатского краба
3 998 рублей — «Садко» — 40 граммов икры осетра со взбитым фермерским маслом и теплым багетом
3 598 рублей — Tunguska — стейк рибай с квашеной капустой и брусникой
3 500 рублей — «Хозяин тайги» — «Полярный плашкоут» (ассорти из строганины)
3 500 рублей — «Буян» — блины из гречневой муки с черной икрой
2 000 рублей — «Север» — стейк рибай с гарниром на выбор
1 690 рублей — «Фон Барон» — морской гребешок слабой обжарки
1 589 рублей — Fresco — клешни камчатского краба с соусом из жженого белка
1 400 рублей — «Свинья и бисер» — семга на гриле с соусом том ям
1 300 рублей — 0.75 Please — филе оленя с клюквой и кедровой толкушей
Автор посчитала, что, получая зарплату в 70 тысяч рублей, можно восемь раз заказать камчатского краба, четыре раза — икру осетра и пять стейков рибай.