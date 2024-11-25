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Posted 25 ноября, 11:50

Published 25 ноября, 11:50

Modified 25 ноября, 11:50

Updated 25 ноября, 11:50

«Авито Недвижимость»: россияне предпочитают продавать жилье через риелторов

«Авито Недвижимость»: россияне предпочитают продавать жилье через риелторов

25 ноября 2024, 11:50
Фото: prmira.ru.
Больше половины россиян предпочитают обращаться к агентам недвижимости при продаже своего жилья. Такими результатами исследования поделились представители сервиса «Авито Недвижимость».

В опросе приняли участие 1000 россиян, которые продавали жилье за последний год. Выяснилось, что 66% респондентов продают недвижимость с участием профессионалов: 38% обращаются в агентства, 28% — к частным риелторам. 58% с самого начала решили воспользоваться услугами профессионалов.

Чаще всего россияне, которые обращались к агентам и агентствам недвижимости, находили риелторов благодаря родственникам или знакомым (30%), на сайтах объявлений недвижимости (28%), обращались к знакомым специалистам (23%).

Участники исследования, которые самостоятельно продавали жилье, в 77% случаев публиковали информацию на сайтах объявлений. Из них 69% респондентов прежде всего выставляли информацию на Авито. Через соцсети и знакомых пытались продать жилплощадь 8% и 7% соответственно, через объявления в СМИ и другие офлайн-каналы — 6%.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин отмечает, что в последнее время спрос на услуги агентов по недвижимости усиливается.

«К специалистам приходят за решением индивидуальных задач и проведением сложных сделок, в том числе, альтернативных. Агенты обладают насмотренностью, могут подобрать ипотечную программу и подсказать неочевидные решения под запрос клиента. Например, наряду с покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке предложить рассмотреть вариант приобретения загородного жилья или участка под ИЖС. В конечном итоге развитие цифровых платформ помогает агентам — упрощает их работу и делает ее более эффективной», — подчеркнул Сергей Ерёмкин.

Также выяснилось, что 58% участников исследования, которые продавали жилье за последний год, сдавали недвижимость в долгосрочную аренду.

При сдаче жилья респонденты в большинстве случаев (68%) пользовались риелторскими услугами. Две трети (63%) рассматривали Авито как основной ресурс для размещения объявлений о долгосрочной аренде.

#Никита Алексеев#Общество
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