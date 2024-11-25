«Авито Недвижимость»: россияне предпочитают продавать жилье через риелторов

Участники исследования, которые самостоятельно продавали жилье, в 77% случаев публиковали информацию на сайтах объявлений. Из них 69% респондентов прежде всего выставляли информацию на Авито. Через соцсети и знакомых пытались продать жилплощадь 8% и 7% соответственно, через объявления в СМИ и другие офлайн-каналы — 6%.