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Posted 25 ноября, 12:19

Published 25 ноября, 12:19

Modified 25 ноября, 12:57

Updated 25 ноября, 12:57

Депутат Пензина заявила, что школьники Красноярского края массово поддерживают ЛГБТ*

Депутат Пензина заявила, что школьники Красноярского края массово поддерживают ЛГБТ*

25 ноября 2024, 12:19
Фото: Заксобрание Красноярского края.
Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина заявила, что 70% школьников региона поддерживают ЛГБТ-сообщество*. Такую статистику она озвучила на сессии краевого парламента после выступления министра образования края Светланы Маковской.

Пензина раскритиковала «патриотическое воспитание» в регионе, заявив, что чиновники уделяют недостаточно внимания этой проблеме, поэтому «примерно 70% школьного населения поддерживают экстремистские организации такие, как ЛГБТ-сообщество*». Маковская усомнилась в этих данных, Пензина не стала называть источник информации, но стояла на своём.

Видео: Заксобрание Красноярского края.
«На протяжение длительного времени западная пропаганда прекрасно обрабатывала наше поколение через культуру, фильмы, книги и так далее. Одно дело, когда они там участвуют, другое — когда молодое поколение к этому толерантно относится», — заявила Пензина.

Затем депутат Евгений Гарин спросил Пензину, откуда она взяла эти данные. Та ответила, что «сама считала», и Гарин назвал ее «хорошим счетоводом».

* «ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено в РФ.

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