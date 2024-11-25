Депутат Пензина заявила, что школьники Красноярского края массово поддерживают ЛГБТ*

Posted 25 ноября, 12:19
Published 25 ноября, 12:19
Modified 25 ноября, 12:57
Updated 25 ноября, 12:57
Пензина раскритиковала «патриотическое воспитание» в регионе, заявив, что чиновники уделяют недостаточно внимания этой проблеме, поэтому «примерно 70% школьного населения поддерживают экстремистские организации такие, как ЛГБТ-сообщество*». Маковская усомнилась в этих данных, Пензина не стала называть источник информации, но стояла на своём.
«На протяжение длительного времени западная пропаганда прекрасно обрабатывала наше поколение через культуру, фильмы, книги и так далее. Одно дело, когда они там участвуют, другое — когда молодое поколение к этому толерантно относится», — заявила Пензина.
Затем депутат Евгений Гарин спросил Пензину, откуда она взяла эти данные. Та ответила, что «сама считала», и Гарин назвал ее «хорошим счетоводом».
* «ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено в РФ.