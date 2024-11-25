Депутат Пензина заявила, что школьники Красноярского края массово поддерживают ЛГБТ*

Пензина раскритиковала «патриотическое воспитание» в регионе, заявив, что чиновники уделяют недостаточно внимания этой проблеме, поэтому «примерно 70% школьного населения поддерживают экстремистские организации такие, как ЛГБТ-сообщество*». Маковская усомнилась в этих данных, Пензина не стала называть источник информации, но стояла на своём.