prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 12:23

Published 25 ноября, 12:23

Modified 25 ноября, 12:25

Updated 25 ноября, 12:25

ГК «СтройИнновация» вновь признана надежным застройщиком в трех регионах России

ГК «СтройИнновация» вновь признана надежным застройщиком в трех регионах России

25 ноября 2024, 12:23
Фото: ГК СтройИнновация.
Группа компаний «СтройИнновация» получила сразу три золотых знака «Надежный застройщик России 2024» и уже третий год подряд подтверждает свой статус одного из ведущих застройщиков страны.

Эта престижная награда, учрежденная Фондом развития механизмов гражданского контроля (РМГК), является признанием высочайших стандартов надежности и добросовестности в жилищном строительстве.

Фото: ГК СтройИнновация

В этом году «СтройИнновация» была номинирована за работу сразу в трех регионах: Красноярском крае, Москве и Московской области. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к компании на федеральном уровне.

Важно отметить, что премия «Надежный застройщик России» — федеральный, некоммерческий проект.

Отбор номинантов происходит в два этапа без предварительных заявок. На первом этапе Фонд РМГК проверяет строящиеся многоквартирные жилые объекты во всех субъектах РФ на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Методика была изучена и поддержана профильными органами исполнительной власти из 21 субъекта РФ. В ее основе лежит анализ документов застройщика (разрешение на строительство, документы на земельный участок, заключения экспертиз, типовой договор и пр.), а также непосредственные контакты с отделами продаж методом «тайный покупатель». По итогам этого этапа формируется первичный перечень компаний по каждому субъекту РФ.

На втором этапе в региональные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере долевого строительства, направляются запросы на предмет наличия или отсутствия претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей к отобранным на первом этапе компаниям. На основе ответов государственных органов формируется окончательный список номинантов, которые получают приглашение на церемонию награждения.

По данным портала «Единый ресурс застройщиков», премия входит в пятёрку наиболее престижных наград для девелоперов страны.

Вручение награды состоялось 23 ноября на Всероссийском саммите застройщиков и производителей строительных ресурсов, который прошел в Конгресс-холле Курорта «Манжерок» в республике Алтай.

Золотой знак «Надежный застройщик России 2024» подчеркивает репутацию ГК «СтройИнновация» как надежного партнера в сфере строительства и подтверждает ее лидерство на российском рынке недвижимости. Мы гордимся полученной наградой и будем дальше следовать своей главной цели — строить надежное и комфортное жилье, улучшая качество жизни людей.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик „Партнер-Строй“. erid: LjN8JwHqG

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика