ГК «СтройИнновация» вновь признана надежным застройщиком в трех регионах России

Posted 25 ноября, 12:23
Published 25 ноября, 12:23
Modified 25 ноября, 12:25
Updated 25 ноября, 12:25
Эта престижная награда, учрежденная Фондом развития механизмов гражданского контроля (РМГК), является признанием высочайших стандартов надежности и добросовестности в жилищном строительстве.
В этом году «СтройИнновация» была номинирована за работу сразу в трех регионах: Красноярском крае, Москве и Московской области. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к компании на федеральном уровне.
Важно отметить, что премия «Надежный застройщик России» — федеральный, некоммерческий проект.
Отбор номинантов происходит в два этапа без предварительных заявок. На первом этапе Фонд РМГК проверяет строящиеся многоквартирные жилые объекты во всех субъектах РФ на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Методика была изучена и поддержана профильными органами исполнительной власти из 21 субъекта РФ. В ее основе лежит анализ документов застройщика (разрешение на строительство, документы на земельный участок, заключения экспертиз, типовой договор и пр.), а также непосредственные контакты с отделами продаж методом «тайный покупатель». По итогам этого этапа формируется первичный перечень компаний по каждому субъекту РФ.
На втором этапе в региональные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере долевого строительства, направляются запросы на предмет наличия или отсутствия претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей к отобранным на первом этапе компаниям. На основе ответов государственных органов формируется окончательный список номинантов, которые получают приглашение на церемонию награждения.
По данным портала «Единый ресурс застройщиков», премия входит в пятёрку наиболее престижных наград для девелоперов страны.
Вручение награды состоялось 23 ноября на Всероссийском саммите застройщиков и производителей строительных ресурсов, который прошел в Конгресс-холле Курорта «Манжерок» в республике Алтай.
Золотой знак «Надежный застройщик России 2024» подчеркивает репутацию ГК «СтройИнновация» как надежного партнера в сфере строительства и подтверждает ее лидерство на российском рынке недвижимости. Мы гордимся полученной наградой и будем дальше следовать своей главной цели — строить надежное и комфортное жилье, улучшая качество жизни людей.
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