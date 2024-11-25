ГК «СтройИнновация» вновь признана надежным застройщиком в трех регионах России

Отбор номинантов происходит в два этапа без предварительных заявок. На первом этапе Фонд РМГК проверяет строящиеся многоквартирные жилые объекты во всех субъектах РФ на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Методика была изучена и поддержана профильными органами исполнительной власти из 21 субъекта РФ. В ее основе лежит анализ документов застройщика (разрешение на строительство, документы на земельный участок, заключения экспертиз, типовой договор и пр.), а также непосредственные контакты с отделами продаж методом «тайный покупатель». По итогам этого этапа формируется первичный перечень компаний по каждому субъекту РФ.