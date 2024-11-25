prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 03:51

Published 25 ноября, 03:51

Modified 25 ноября, 06:32

Updated 25 ноября, 06:32

Искусанное тело школьницы нашли в свинарнике в Красноярском крае

Искусанное тело школьницы нашли в свинарнике в Красноярском крае

25 ноября 2024, 03:51
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В селе Ушканка Ужурского района нашли искусанное тело 17-летней девушки в загоне с домашними свиньями. Об этом сообщили в прокуратуре и СК.

По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев во дворе своего дома, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил её в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животных, предположительно свиней. Он позвал соседей на помощь.

Фото: Прокуратура Красноярского края

Прибывшие медики констатировали смерть школьницы. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти. Следователи полагают, что девушка могла потерять сознание и свиньи могли напасть.

Проводится проверка и устанавливаются условия, способствовавшие трагедии.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ).

Обновление. Названа предварительная причина смерти — девушка могла умереть от острой кровопотери из-за повреждения бедренной артерии на левой ноге. Там обнаружили рваную рану и следы от зубов.

Читайте также:
Мужчина пропал, а спустя месяц его тело нашли в больнице. Виновных не ищутВ Красноярске рядом с детской площадкой нашли тело пенсионера. Он упал с 10 этажаТело мужчины с пакетом на голове нашли в Красноярском крае
#Владислав Савончик#Красноярский край#Прокуратура#СК#Школьница#Следствие#Трагедия#Свинарник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика