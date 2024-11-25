Искусанное тело школьницы нашли в свинарнике в Красноярском крае

Posted 25 ноября, 03:51
Published 25 ноября, 03:51
Modified 25 ноября, 06:32
Updated 25 ноября, 06:32
По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев во дворе своего дома, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил её в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животных, предположительно свиней. Он позвал соседей на помощь.
Прибывшие медики констатировали смерть школьницы. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти. Следователи полагают, что девушка могла потерять сознание и свиньи могли напасть.
Проводится проверка и устанавливаются условия, способствовавшие трагедии.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ).
Обновление. Названа предварительная причина смерти — девушка могла умереть от острой кровопотери из-за повреждения бедренной артерии на левой ноге. Там обнаружили рваную рану и следы от зубов.