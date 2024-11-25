Как стать волонтером в Красноярске — рассказываем о благотворительных организациях

Posted 25 ноября, 08:36
Published 25 ноября, 08:36
Modified 25 ноября, 11:00
Updated 25 ноября, 11:00
Помогает тяжелобольным детям в Сибирского федерального округа. На пожертвования оплачивают лечение, реабилитацию, медикаменты, авиаперелеты и средства реабилитации.
Это НКО, поэтому помощь детям идет только от спонсоров или неравнодушных людей. Как это сделать, можно узнать здесь.
Организация волонтеров, которые ищут пропавших детей, взрослых и пожилых людей. Каждый месяц они получают около 60 заявок от тех, чьи родственники потерялись и не выходят на связь.
Чтобы помочь отряду, можно купить вещи, нужные для организации, например, бумагу, скотч, батарейки, рации, компасы, фонари, бинокли, палатки, репелленты или спецодежду. Самая большая трата — бензин, волонтеры нуждаются в талонах или топливных картах. Принимается и финансовая поддержка.
Это частный социальный приют в Советском районе Красноярска. В нем находятся инвалиды, пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Им помогают оформить утерянные документы, получить лечение или установить личности родственников.
Проект «Человек человеку» принимает одежду, еду и помощь волонтеров в ремонте. Если вы хотите помочь нуждающимся, позвоните руководителю организации Людмиле Самойловой лично по телефону: 7 (906) 971-22-33.
Это красноярская общественная организация, которая больше 20 лет помогает людям, пережившим насилие, выйти из кризисной ситуации и наладить отношения с близкими. К ним обращаются женщины, которых бьют и преследуют мужья, дети, столкнувшиеся с травлей и насилием.
Чтобы помочь, можно оформить ежемесячную помощь. На эти деньги сотрудники центра окажут экстренную информационную и психологическую поддержку, дадут убежище и пригласят нужных специалистов.
Фонд помогает несовершеннолетним мамам, женщинам, которые столкнулись с домашним насилием, одиноким мамам с детьми, беременным женщинам на грани аборта.
Если вы хотите помочь матерям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, можете внести пожертвования. Поддержать матерей можно не только финансово, например, фонду нужны те, кто поможет с уборкой, подробнее об этом расскажут по телефону: 7(961) 739-27-21.
Организация помогает людям с заболеванием рака крови, которым необходима пересадка костного мозга. Один из вариантов помощи — стать донором и поделиться своими кроветворными клетками.
Анализ крови потенциальных доноров — очень затратное дело, определение фенотипа каждого нового потенциального донора обходится в 7 тысяч рублей. Национальный регистр доноров создается на пожертвования. Чтобы помочь нуждающимся в трансплантации костного мозга, можно разово внести желаемую сумму или оформить ежемесячную подписку.
Фонд помогает людям с аутизмом с 2013 года. Он организовывает программы по ранней диагностике заболеваний, дошкольному инклюзивного образованию, помогает с трудоустройством и учит жить с заболеваем самостоятельно.
Это организация некоммерческая, существует на пожертвования и гранты. Лучший способ помочь фонду — подписаться на ежемесячные пожертвования.
Фонд собирает деньги на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, помогает клиникам, оказывает социальную и психологическою поддержку больным детям.
Все программы фонда направлены на защиту интересов ребенка и получение своевременной помощи. Лечение от рака стоит дорого, а программы существуют только на пожертвования и помощь бизнеса. Можно сдать деньги на оплату лекарств, исследований, современных эндопротезов и многое другое.