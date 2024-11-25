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Posted 25 ноября, 08:36

Published 25 ноября, 08:36

Modified 25 ноября, 11:00

Updated 25 ноября, 11:00

Как стать волонтером в Красноярске — рассказываем о благотворительных организациях

Как стать волонтером в Красноярске — рассказываем о благотворительных организациях

25 ноября 2024, 08:36
Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk.
Всегда есть люди, которым нужна помощь, материальная или психологическая. «Проспект Мира» собрал список благотворительных организаций и узнал, как можно помочь нуждающимся.

Благотворительный фонд «Добро24»

Помогает тяжелобольным детям в Сибирского федерального округа. На пожертвования оплачивают лечение, реабилитацию, медикаменты, авиаперелеты и средства реабилитации.

Это НКО, поэтому помощь детям идет только от спонсоров или неравнодушных людей. Как это сделать, можно узнать здесь.

«Поиск пропавших детей — Красноярск»

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Организация волонтеров, которые ищут пропавших детей, взрослых и пожилых людей. Каждый месяц они получают около 60 заявок от тех, чьи родственники потерялись и не выходят на связь.

Чтобы помочь отряду, можно купить вещи, нужные для организации, например, бумагу, скотч, батарейки, рации, компасы, фонари, бинокли, палатки, репелленты или спецодежду. Самая большая трата — бензин, волонтеры нуждаются в талонах или топливных картах. Принимается и финансовая поддержка.

Красноярский центр помощи «Человек человеку»

Это частный социальный приют в Советском районе Красноярска. В нем находятся инвалиды, пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Им помогают оформить утерянные документы, получить лечение или установить личности родственников.

Проект «Человек человеку» принимает одежду, еду и помощь волонтеров в ремонте. Если вы хотите помочь нуждающимся, позвоните руководителю организации Людмиле Самойловой лично по телефону: 7 (906) 971-22-33.

Кризисный центр «Верба»

Фото: vk.com/centerverba

Это красноярская общественная организация, которая больше 20 лет помогает людям, пережившим насилие, выйти из кризисной ситуации и наладить отношения с близкими. К ним обращаются женщины, которых бьют и преследуют мужья, дети, столкнувшиеся с травлей и насилием.

Чтобы помочь, можно оформить ежемесячную помощь. На эти деньги сотрудники центра окажут экстренную информационную и психологическую поддержку, дадут убежище и пригласят нужных специалистов.

Фонд «Дом матери»

Фонд помогает несовершеннолетним мамам, женщинам, которые столкнулись с домашним насилием, одиноким мамам с детьми, беременным женщинам на грани аборта.

Если вы хотите помочь матерям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, можете внести пожертвования. Поддержать матерей можно не только финансово, например, фонду нужны те, кто поможет с уборкой, подробнее об этом расскажут по телефону: 7(961) 739-27-21.

Национальный регистр доноров костного мозга Васи Перевощикова

Организация помогает людям с заболеванием рака крови, которым необходима пересадка костного мозга. Один из вариантов помощи — стать донором и поделиться своими кроветворными клетками.

Анализ крови потенциальных доноров — очень затратное дело, определение фенотипа каждого нового потенциального донора обходится в 7 тысяч рублей. Национальный регистр доноров создается на пожертвования. Чтобы помочь нуждающимся в трансплантации костного мозга, можно разово внести желаемую сумму или оформить ежемесячную подписку.

Федеральный благотворительный фонд «Антон тут рядом»

Фото: vk.com/antontutryadom

Фонд помогает людям с аутизмом с 2013 года. Он организовывает программы по ранней диагностике заболеваний, дошкольному инклюзивного образованию, помогает с трудоустройством и учит жить с заболеваем самостоятельно.

Это организация некоммерческая, существует на пожертвования и гранты. Лучший способ помочь фонду — подписаться на ежемесячные пожертвования.

Федеральный фонд «Подари жизнь»

Фонд собирает деньги на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, помогает клиникам, оказывает социальную и психологическою поддержку больным детям.

Все программы фонда направлены на защиту интересов ребенка и получение своевременной помощи. Лечение от рака стоит дорого, а программы существуют только на пожертвования и помощь бизнеса. Можно сдать деньги на оплату лекарств, исследований, современных эндопротезов и многое другое.

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