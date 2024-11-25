Как стать волонтером в Красноярске — рассказываем о благотворительных организациях

Если вы хотите помочь матерям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, можете внести пожертвования. Поддержать матерей можно не только финансово, например, фонду нужны те, кто поможет с уборкой, подробнее об этом расскажут по телефону: 7(961) 739-27-21.