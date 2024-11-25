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Posted 25 ноября, 01:16

Published 25 ноября, 01:16

Modified 25 ноября, 05:01

Updated 25 ноября, 05:01

«Кого-то сегодня уволят»: Красноярск с утра встал в 8-балльные пробки

«Кого-то сегодня уволят»: Красноярск с утра встал в 8-балльные пробки

25 ноября 2024, 01:16
Фото: 2gis.ru.
Сегодня утром, 25 ноября, Красноярск в очередной раз сковали пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

По данным 2gis, городские дороги сковали 8-балльные пробки. Движение затруднено на проспектах Свободном и Котельникова, улицах Киренского, Высотной, Гусарова, Попова, Копылова, Тотмина, Шахтеров, Авиаторов, Партизана Железняка, Взлетной, Вейнбаума, Октябрьской, Дубровинского, Игарской, Красной Армии и Годенко.

Фото: 2gis.ru

Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на улице Глинки, Тамбовской, Семафорной, Мичурина, 60 лет Октября, Матросова, Красноярском рабочем, Карамзина, Коммунальном мосту.

А вот что пишут в комментариях красноярцы, пока стоят в пробках:

«Все старые лица. С понедельником, друзья»
«Хочу домой»
«Пожалуйста, быстрее проезжайте… Я хочу получить вышку, а не жить в троллейбусе»
«Стоять 15 минут в пробке возле дома — опыт поистине уникальный, конечно»
«Опять все снег в первый раз видят!»
«Любят у нас люди стоять в очереди и в пробках»
«Что-то вы решили сегодня пораньше все собраться»
«Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай. Традиция. Я бы сказала — ритуал»
«Кого-то сегодня уволят»
«Я сейчас тоже пешком пойду, уже опоздала»

До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске планируют расширить улицу Свердловскую из-за вечных пробок.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Пробки
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