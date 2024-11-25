Красноярская бизнес-леди обвинила бывшего мужа и ОПГ в рейдерском захвате студии йоги

Posted 25 ноября, 07:23
Published 25 ноября, 07:23
Modified 25 ноября, 07:43
Updated 25 ноября, 07:43
Сеть студий йоги и мягкого фитнеса Yoga Home семья открыла в 2021 году. Изначально был один филиал — на 78 Добровольческой Бригады, после появилось еще несколько.
Позже, рассказывает «ПМ» Татьяна Гаврикова, они развелись с мужем, но договорились продолжать вести совместный бизнес. Далее, по словам Татьяны, один из филиалов, на Ладо Кецховели, она переписала на бывшего мужа и он официально принадлежит ему. Женщина утверждает, что договаривались с мужем делить прибыль со всех студий по 25%, а оставшиеся 50% — отдавать партнерам.
«Все договоренности были и в формате соглашений партнерских, но по сути они не несут никакой юридической ценности. Все на словах, это на доверии, условно — это семейный бизнес», — говорит Татьяна.
Позже, утверждает женщина, она начала вскрывать «махинации» бывшего мужа. Якобы денег стало не хватать, хотя продажи шли. Все средства, говорит Татьяна, начали уходить Дмитрию.
«Когда начала за это предъявлять, задавать вопросы, заводить аудиторов, говорить, объяснять, что происходит, он действительно начал сливаться, психовать, уходить от разговоров, называть неадекватный, больной», — рассказывает женщина.
По словам Татьяны, деньги бывший муж тратил на свое усмотрение, но в бухгалтерии якобы фиксировал это как траты компании. Позже, заявляет женщина, он начал пугать ее «ребятами из ОПГ», которые якобы связаны с правоохранительными органами.
«Они сначала с нами поговорили, сказали: „Все, теперь это наш бизнес и вы теперь будете с нами делиться“. Ну я им сказала, что я с такими людьми не работаю. Ну, они давили, но очень профессионально, не переходя за границы, но от их смс, конечно же, потряхивало. Просто было максимально некомфортно от того, как общаются, и ты понимаешь, что на тебя оказывают давление», — утверждает Татьяна.
Затем, говорит Татьяна, «крепкие ребята» поменяли замки в офисе и выгнали управляющую. Сейчас, утверждает женщина, этот филиал старается максимально отделиться от сети студий. Женщина говорит, на ней осталось порядка 15 миллионов невыплаченных кредитов и сейчас ей одной приходится по ним рассчитываться.
Кроме этого, утверждает Татьяна, сейчас «люди из ОПГ» якобы создают ей и другие проблемы.
«У нас отключают кассы, забирают какие-то доступы. Мы сейчас только и занимаемся тем, что разбираемся, как теперь жить в новых реалиях. Штормит, продаж нет. Компания и так попала в кассовый разрыв на момент управления Дмитрием и выведения денег из бизнеса, но сейчас еще сильнее это происходит», — говорит Татьяна.
На диалог, утверждает женщина, ее бывший супруг не идет. Сейчас ее адвокат знакомится с документами и собирается разбираться с партнером в суде.
У супругов остались двое детей — одна из них — старшая, говорит Татьяна, недавно решила сменить фамилию и отчество. Такое решение она приняла якобы после «всей этой истории».
«ПМ» связался с самим Дмитрием Гавриковым. И у него версия другая. Он утверждает, что никакого «рейдерского захвата» не было — бизнес и так принадлежит ему. И он решил управлять им после того, как бывшая жена стала обвинять его в связях с ОПГ. Мужчина утверждает, что один из филиалов остался за его бывшей женой.
«Этим бизнесом всегда руководил я. Все интеллектуальные собственности, которые в этом бизнесе есть — мои, потому что я этот бизнес создавал. В последнее время Татьяна взяла на себя управление, я его отдал. За месяц этого управления все процессы были сломаны, никакой прозрачной финансовой отчетности не было. Я посмотрел полтора месяца на ее управление, принял решение, что в своем филиале я управление заберу на себя, потому что людям не выплачивалась вовремя заработная плата, потому что увольняли людей необоснованно, потому что сотрудников, которые работали конкретно в моей студии, оскорбляли, обвиняли в каком-то воровстве непонятном», — говорит «ПМ» Дмитрий Гавриков.
Мужчина обвиняет бывшую жену в клевете и утверждает, что уже написал на нее заявление в полицию. Он признает, что один раз, якобы это было два года назад, действительно угрожал Татьяне.
«Запись двухгодовалой давности. Я тогда улетел в Таиланд с нашим общим ребенком, а она мне закрыла доступ к счетам. Я ей звонил и сказал, ну, на эмоциях был, я ей позвонил и сказал, что я, если ты себя так ведешь и закрываешь мне счета, кувалдой заберу свои 50%, но я же этого не сделал», — говорит Дмитрий.
Мужчина утверждает, что на мировую женщина идти якобы не хочет, хотя он пытался договориться с ней. Он говорит, что все доступы он женщине якобы отдал и ничего не забирает.
В городской полиции «ПМ» заявили, что им заявлений о клевете на женщину не поступало. От бывшего мужа есть только прошлогодние заявления на Татьяну, но с бизнесом они никак не связаны.