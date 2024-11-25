Красноярская бизнес-леди обвинила бывшего мужа и ОПГ в рейдерском захвате студии йоги

«ПМ» связался с самим Дмитрием Гавриковым. И у него версия другая. Он утверждает, что никакого «рейдерского захвата» не было — бизнес и так принадлежит ему. И он решил управлять им после того, как бывшая жена стала обвинять его в связях с ОПГ. Мужчина утверждает, что один из филиалов остался за его бывшей женой.