Красноярский блогер раскритиковал организацию матчей в «Платинум Арене»

Posted 25 ноября, 09:56
Published 25 ноября, 09:56
Modified 25 ноября, 09:58
Updated 25 ноября, 09:58
Пост написал блогер Роман в своем телеграм-канале «Главный по Афише». Он рассказал, что водил детей на хоккей, и у него «назрела кучка вопросов».
Первый вопрос касается работы пресс-служб красноярских спортивных команд.
«Мне интересно, чем занимаются пресс-службы и PR-отделы красноярских спортивных команд? как зритель днём в субботу наблюдал пустые трибуны „Платинум Арены“. Вход, кстати, бесплатный. Есть ли вообще цель завлечь болельщиков на домашние игры?»
Второй момент, который смутил блогера, — наличие странных запретов.
«Я с детьми 6-7 лет. Арена пустая. Но умудрились словить от стюардов пару замечаний. Нельзя ставить ноги на нижнюю планку ограждения, даже если перед ними нет сидений. Нельзя стоять у ограждения, а речь про ребёнка метр-тридцать. Вы так разгоните единственных зрителей».
Третий момент — отсутствие сервиса.
«Мы целый перерыв, а это 15 минут, искали воду. Не работал ни один буфет-ларёк. И ни в одном аппарате не было простой питьевой воды».
В итоге блогер написал, что зрителю должно быть комфортно на играх.
«И тогда не будут трибуны пустовать. И это, может быть, положительно отразится на результатах».