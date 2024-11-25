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Posted 25 ноября, 09:56

Published 25 ноября, 09:56

Modified 25 ноября, 09:58

Updated 25 ноября, 09:58

Красноярский блогер раскритиковал организацию матчей в «Платинум Арене»

Красноярский блогер раскритиковал организацию матчей в «Платинум Арене»

25 ноября 2024, 09:56
Фото: t.me/afisha24.
Красноярский блогер раскритиковал организацию спортивных мероприятий в «Платинум Арене». Рассказываем, что ему не понравилось.

Пост написал блогер Роман в своем телеграм-канале «Главный по Афише». Он рассказал, что водил детей на хоккей, и у него «назрела кучка вопросов».

Первый вопрос касается работы пресс-служб красноярских спортивных команд.

«Мне интересно, чем занимаются пресс-службы и PR-отделы красноярских спортивных команд? как зритель днём в субботу наблюдал пустые трибуны „Платинум Арены“. Вход, кстати, бесплатный. Есть ли вообще цель завлечь болельщиков на домашние игры?»

Второй момент, который смутил блогера, — наличие странных запретов.

«Я с детьми 6-7 лет. Арена пустая. Но умудрились словить от стюардов пару замечаний. Нельзя ставить ноги на нижнюю планку ограждения, даже если перед ними нет сидений. Нельзя стоять у ограждения, а речь про ребёнка метр-тридцать. Вы так разгоните единственных зрителей».

Третий момент — отсутствие сервиса.

«Мы целый перерыв, а это 15 минут, искали воду. Не работал ни один буфет-ларёк. И ни в одном аппарате не было простой питьевой воды».
Фото: t.me/afisha24

В итоге блогер написал, что зрителю должно быть комфортно на играх.

«И тогда не будут трибуны пустовать. И это, может быть, положительно отразится на результатах».
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Спорт#Красноярск#Платинум арена#Хоккей#Организаторы
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