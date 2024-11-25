Красноярцам показали, как будет выглядеть новогодний городок на острове Татышев

Posted 25 ноября, 11:48
Published 25 ноября, 11:48
Modified 25 ноября, 11:50
Updated 25 ноября, 11:50
В этом году ледовый городок будет посвящен творчеству композитора Петра Чайковского. Для гостей острова подготовят резные ворота, горки, фотозоны с музыкальными инструментами и ледяными балеринами.
Для детей в этом году скульпторы подготовят семь ледяных горок:
«В этом году ледовый городок будет работать с 10 до 22 часов. На горках обязательно будут находиться операторы. Они будут не только следить за соблюдением правил поведения, но и помогать ребятам в случае необходимости», — рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.
Фигуры и горки украсят декоративной подсветкой. Сейчас специалисты парка монтируют металлический каркас ёлки.