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Posted 25 ноября, 11:48

Published 25 ноября, 11:48

Modified 25 ноября, 11:50

Updated 25 ноября, 11:50

Красноярцам показали, как будет выглядеть новогодний городок на острове Татышев

Красноярцам показали, как будет выглядеть новогодний городок на острове Татышев

25 ноября 2024, 11:48
Фото: t.me/tatyshev_park.
В пресс-службе острова Татышев поделились эскизами новогоднего городка.

В этом году ледовый городок будет посвящен творчеству композитора Петра Чайковского. Для гостей острова подготовят резные ворота, горки, фотозоны с музыкальными инструментами и ледяными балеринами.

Фото: t.me/tatyshev_park

Для детей в этом году скульпторы подготовят семь ледяных горок:

  • две большие;
  • одну среднюю;
  • две маленькие;
  • две мини-горки.
«В этом году ледовый городок будет работать с 10 до 22 часов. На горках обязательно будут находиться операторы. Они будут не только следить за соблюдением правил поведения, но и помогать ребятам в случае необходимости», — рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.
Фото: t.me/tatyshev_park

Фигуры и горки украсят декоративной подсветкой. Сейчас специалисты парка монтируют металлический каркас ёлки.

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