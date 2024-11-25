Красноярцев приглашают вступить в «Сообщество коллекционеров»

«Сообщество коллекционеров» — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получат знания от экспертов в арт-сфере, а также станут частью активно развивающейся арт-среды Сибири. Авторы отмечают, что проект подойдет тем, кому интересно разбираться в современном искусстве, и кому нужна компания, чтобы ходить в галереи и обсуждать увиденное.