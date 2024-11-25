Красноярцев приглашают вступить в «Сообщество коллекционеров»

Posted 25 ноября, 09:45
Published 25 ноября, 09:45
Modified 25 ноября, 09:47
Updated 25 ноября, 09:47
«Сообщество коллекционеров» — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получат знания от экспертов в арт-сфере, а также станут частью активно развивающейся арт-среды Сибири. Авторы отмечают, что проект подойдет тем, кому интересно разбираться в современном искусстве, и кому нужна компания, чтобы ходить в галереи и обсуждать увиденное.
«Современное искусство — направление, перспективное с точки зрения вклада в креативную экономику регионов, — рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников. — Оценив его потенциал, мы в Красноярском крае уже реализовали ряд проектов для развития местного арт-рынка. Это в том числе открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства. В своей работе акцент мы делаем на региональное искусство. Совместно с нашими федеральными партнерами из Ассоциации галерей мы поняли, что важно расширять географию и искать новых коллекционеров, то есть покупателей искусства, в соседних городах. Мы планируем объединить всех, кто хоть немного интересуется искусством, в сообщество. С этими людьми будут работать эксперты, которые помогут повысить знания и насмотренность».
Авторы проекта добавили, что участником «Сообщества коллекционеров» можно стать, даже если у вас нет опыта в коллекционировании, а интерес к искусству пока ограничивается посещением выставок или прослушиванием подкастов на арт-тему.
Членство в клубе позволит увеличить круг знакомств в сфере, найти единомышленников и расширить кругозор. Этому будут способствовать арт-бранчи, закрытые мероприятия, встречи с художниками и галеристами. Только для участников сообщества будут доступны вход на закрытые события, экспертные подборки произведений искусства, инсайдерская информация арт-рынка.
Стать участником сообщества могут жители Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской областей. Заявки принимаются по 29 ноября включительно по ссылке. Участие бесплатное.
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