prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 09:45

Published 25 ноября, 09:45

Modified 25 ноября, 09:47

Updated 25 ноября, 09:47

Красноярцев приглашают вступить в «Сообщество коллекционеров»

Красноярцев приглашают вступить в «Сообщество коллекционеров»

25 ноября 2024, 09:45
Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий.
В Сибири запускается проект «Сообщество коллекционеров». Он направлен на объединение любителей искусства из разных городов и с разным уровнем подготовки. Проект реализуют Сибирский институт развития креативных индустрий и Ассоциация галерей из Москвы.

«Сообщество коллекционеров» — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получат знания от экспертов в арт-сфере, а также станут частью активно развивающейся арт-среды Сибири. Авторы отмечают, что проект подойдет тем, кому интересно разбираться в современном искусстве, и кому нужна компания, чтобы ходить в галереи и обсуждать увиденное.

Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий
«Современное искусство — направление, перспективное с точки зрения вклада в креативную экономику регионов, — рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников. — Оценив его потенциал, мы в Красноярском крае уже реализовали ряд проектов для развития местного арт-рынка. Это в том числе открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства. В своей работе акцент мы делаем на региональное искусство. Совместно с нашими федеральными партнерами из Ассоциации галерей мы поняли, что важно расширять географию и искать новых коллекционеров, то есть покупателей искусства, в соседних городах. Мы планируем объединить всех, кто хоть немного интересуется искусством, в сообщество. С этими людьми будут работать эксперты, которые помогут повысить знания и насмотренность».

Авторы проекта добавили, что участником «Сообщества коллекционеров» можно стать, даже если у вас нет опыта в коллекционировании, а интерес к искусству пока ограничивается посещением выставок или прослушиванием подкастов на арт-тему.

Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

Членство в клубе позволит увеличить круг знакомств в сфере, найти единомышленников и расширить кругозор. Этому будут способствовать арт-бранчи, закрытые мероприятия, встречи с художниками и галеристами. Только для участников сообщества будут доступны вход на закрытые события, экспертные подборки произведений искусства, инсайдерская информация арт-рынка.

Стать участником сообщества могут жители Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской областей. Заявки принимаются по 29 ноября включительно по ссылке. Участие бесплатное.

Реклама. АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика