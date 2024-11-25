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Posted 25 ноября, 06:35

Published 25 ноября, 06:35

Modified 25 ноября, 06:37

Updated 25 ноября, 06:37

Красноярцы собираются потратить на новогодние подарки 20 тысяч рублей

Красноярцы собираются потратить на новогодние подарки 20 тысяч рублей

25 ноября 2024, 06:35
Фото: freepik.com.
Красноярск попал в топ-3 города, где жители потратят больше всего на новогодние подарки.

Опрос жителей провел сервис SuperJob. Больше всего на подарки потратят в Москве — в среднем 20 800 рублей, Красноярске — 20 000 рублей и Санкт-Петербурге — 18 800 рублей.

При этом бюджет красноярцев на подарки за год вырос почти на 2800 рублей. В 2023 году сумма равнялась 17,2 тысячи рублей, в 2022 году — 15 тысячам.

Жители в возрасте до 35 лет чаще дарят подарки возлюбленным — так делают 46%, друзьям — 41% и себе — 18%. Красноярцы от 35 до 45 лет чаще дарят что-то родственникам — 70%.

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