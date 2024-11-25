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Posted 25 ноября, 02:29

Published 25 ноября, 02:29

Modified 25 ноября, 02:30

Updated 25 ноября, 02:30

«М. Видео» заплатит красноярке 120 тысяч рублей за рухнувший на пол телевизор

«М. Видео» заплатит красноярке 120 тысяч рублей за рухнувший на пол телевизор

25 ноября 2024, 02:29
Фото: 1MI.
Магазин «М.Видео» выплатит жительнице Красноярске больше 100 тысяч рублей за плохо установленный телевизор. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

Красноярка купила в магазине «М.Видео» телевизор за 32 692 рубля, настенный кронштейн за 6 тысяч рублей и заплатила больше 4 тысяч рублей за установку техники.

Работы выполнили в срок, но через год телевизор вместе с кронштейном упал на пол и разбился.

Так как гарантийный срок на монтаж и установку техники не прошел, женщина обратилась в магазин и потребовала вернуть деньги. Однако получила отказ. Затем красноярка обратилась в суд.

В итоге стороны заключили мировое соглашение, согласно которому владельцы магазина заплатят покупательнице 120 тысяч рублей, включая стоимость телевизора, кронштейна, юридические расходы, моральный вред, неустойку, штраф и убытки.

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#Никита Алексеев#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Магазин#Роспотребнадзор#Телевизор
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