«М. Видео» заплатит красноярке 120 тысяч рублей за рухнувший на пол телевизор

Posted 25 ноября, 02:29
Published 25 ноября, 02:29
Modified 25 ноября, 02:30
Updated 25 ноября, 02:30
Красноярка купила в магазине «М.Видео» телевизор за 32 692 рубля, настенный кронштейн за 6 тысяч рублей и заплатила больше 4 тысяч рублей за установку техники.
Работы выполнили в срок, но через год телевизор вместе с кронштейном упал на пол и разбился.
Так как гарантийный срок на монтаж и установку техники не прошел, женщина обратилась в магазин и потребовала вернуть деньги. Однако получила отказ. Затем красноярка обратилась в суд.
В итоге стороны заключили мировое соглашение, согласно которому владельцы магазина заплатят покупательнице 120 тысяч рублей, включая стоимость телевизора, кронштейна, юридические расходы, моральный вред, неустойку, штраф и убытки.