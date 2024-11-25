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Posted 25 ноября, 02:52

Published 25 ноября, 02:52

Modified 25 ноября, 08:55

Updated 25 ноября, 08:55

На Красноярск на этой неделе обрушатся магнитные бури

На Красноярск на этой неделе обрушатся магнитные бури

25 ноября 2024, 02:52
Фото: prmira.ru.
В Красноярске в последние дни ноября ожидаются магнитные бури.

По прогнозу сервиса Time-in, слабая магнитная буря начнется вечером во вторник, 26 ноября. Геомагнитные возмущения составят 3 балла.

В среду в первой половине дня возмущения сохранятся, однако уже к вечеру буря начнет ослабевать.

Вечером 29 ноября на Красноярск снова обрушится слабая магнитная буря. В субботу, 30 ноября, возмущения магнитосферы достигнут 4 баллов. В воскресенье, 1 декабря, магнитная буря сохранится в 4 балла сохранится.

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.

Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

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