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Posted 25 ноября, 05:56

Published 25 ноября, 05:56

Modified 25 ноября, 07:41

Updated 25 ноября, 07:41

Названа предварительная причина смерти искусанной свиньями школьницы

Названа предварительная причина смерти искусанной свиньями школьницы

25 ноября 2024, 05:56
Фото: СК Красноярского края.
В прокуратуре назвали предварительную причину смерти 17-летней девушки, искусанное тело которой нашли в свинарнике в селе Ушканка Ужурского района Красноярского края.

Девушка могла умереть от острой кровопотери из-за повреждения бедренной артерии на левой ноге. Там обнаружили рваную рану и следы от зубов. Такую предварительную причину смерти девушки после вскрытия озвучили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил её в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животных, предположительно свиней. Он позвал соседей на помощь.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Красноярский край#Смерть#Прокуратура#Уголовное дело#Ужурский район#Свинарник
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