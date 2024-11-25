Названа предварительная причина смерти искусанной свиньями школьницы

Posted 25 ноября, 05:56
Published 25 ноября, 05:56
Modified 25 ноября, 07:41
Updated 25 ноября, 07:41
Девушка могла умереть от острой кровопотери из-за повреждения бедренной артерии на левой ноге. Там обнаружили рваную рану и следы от зубов. Такую предварительную причину смерти девушки после вскрытия озвучили в ведомстве.
По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил её в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животных, предположительно свиней. Он позвал соседей на помощь.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).