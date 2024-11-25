«Почта России» отметила рост доли цифровых писем

Posted 25 ноября, 15:17
Published 25 ноября, 15:17
Modified 25 ноября, 15:18
Updated 25 ноября, 15:18
Он обращает внимание на то, что в текущем году доля цифровых, гибридных, оплаченных электронными марками писем среди общего объема корреспонденции будет достигать 48,5–50,5%. Как сообщает newizv.ru, увеличение популярности такого формата наблюдается у государственных органов, компаний и частных лиц.
Нечаев рассказал, что с начала этого года свыше 1000 компаний изъявили желание подключиться к сервису электронных заказных писем, а суммарное число отправленных цифровых писем за 2024 год вырастет на 50–60 миллионов.
По словам представителя «Почты России», данная электронная почтовая система дает возможность пересылать письма, которые содержат ту же информацию и так же верифицированы, как бумажные, но в электронном виде. В системе сохраняются данные об отправителе письма и факте его вручения.
В своем комментарии для издания Антон Нечаев подчеркнул, что цифровые письма гарантируют полную безопасность и верифицируются с высокой точностью, что не свойственно мессенджерам или электронной почте.
Он объясняет, что электронные письма, мессенджеры и e-mail более уместны для ведения неформальной переписки, но они недостаточно безопасны для пересылки юридических документов, подтверждения подлинности, длительного хранения данных. В мессенджерах возможно удаление переписки, адресатов не всегда можно идентифицировать, также нередко происходят случаи мошенничества с поддельными или схожими адресами электронной почты. Для того чтобы обезопасить потребителей, были введены в обиход цифровые и гибридные письма.
Антон Нечаев обращает внимание на тот факт, что такие письма обязательно доходят до адресата, даже если получатель не числится в системе. Это идеально подходит для государственных структур, которые не в состоянии следить за переходом адресатов на электронный формат.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» считает, что в перспективе примерно 95% писем будут пересылаться в цифровом формате. Однако все же будут существовать некоторые случаи, когда без физических писем не обойтись. Так, это в том числе пересылка документов с живой печатью и передача уникальных объектов.
Ранее гендиректор «Почты России» Михаил Волков уже давал комментарий РБК о ценностях деятельности компании. Он рассказал, что приоритетом «Почты России» выступают интересы клиента. Анализируя потребности аудитории, сотрудники компании модернизируют введенные в оборот продукты и внедряют инновационные решения, которые будут нести еще большую пользу потребителям. Команда экспертов непрерывно изучает обратную связь, чтобы своевременно отвечать на актуальные запросы россиян. «Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — заявляет он.