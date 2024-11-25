«Почта России» отметила рост доли цифровых писем

Ранее гендиректор «Почты России» Михаил Волков уже давал комментарий РБК о ценностях деятельности компании. Он рассказал, что приоритетом «Почты России» выступают интересы клиента. Анализируя потребности аудитории, сотрудники компании модернизируют введенные в оборот продукты и внедряют инновационные решения, которые будут нести еще большую пользу потребителям. Команда экспертов непрерывно изучает обратную связь, чтобы своевременно отвечать на актуальные запросы россиян. «Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — заявляет он.