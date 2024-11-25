Правительство Красноярского хочет купить 7 внедорожников за 13 миллионов. Для чего?

Posted 25 ноября, 08:28
Published 25 ноября, 08:28
Modified 25 ноября, 09:59
Updated 25 ноября, 09:59
Заказчиком выступает краевое транспортное управление (КТУ), которое действует от лица министерства транспорта края.
Начальная цена контракта — 13 миллионов 253 тысячи рублей. На эти деньги власти хотят приобрести 7 внедорожников УАЗ «Патриот». Средняя стоимость автомобиля должна составить 1 миллион 893 тысячи рублей.
В технических требованиях указано, что внедорожники должны быть выпущены в 2024 году, иметь полный привод, кондиционеры, ABS (антиблокировочная система).
Кроме того, машины должны быть белого цвета и без каких-либо дефектов. Сообщается, что поставить автомобили нужно будет не позднее 18 декабря этого года.
«Проспекту Мира» в краевом транспортном управлении рассказали, что внедорожники передадут на нужды муниципальным образованиям Красноярского края.
«После закупки транспорт передадут в деревни и районы края. Муниципалитеты сами решат, где будут использовать внедорожники.
Из-за ряда нормативных документов, скорее всего, внедорожники передадут муниципальным образованиям только в начале 2025 года», — сказал первый замруководителя ведомства Константин Штукин.