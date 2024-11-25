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Posted 25 ноября, 08:28

Published 25 ноября, 08:28

Modified 25 ноября, 09:59

Updated 25 ноября, 09:59

Правительство Красноярского хочет купить 7 внедорожников за 13 миллионов. Для чего?

Правительство Красноярского хочет купить 7 внедорожников за 13 миллионов. Для чего?

25 ноября 2024, 08:28
Фото: vk.com/uazrussia.
Власти Красноярского края планируют приобрести семь новых внедорожников повышенного комфорта. Объявление появилось на портале госзакупок.

Заказчиком выступает краевое транспортное управление (КТУ), которое действует от лица министерства транспорта края.

Начальная цена контракта — 13 миллионов 253 тысячи рублей. На эти деньги власти хотят приобрести 7 внедорожников УАЗ «Патриот». Средняя стоимость автомобиля должна составить 1 миллион 893 тысячи рублей.

В технических требованиях указано, что внедорожники должны быть выпущены в 2024 году, иметь полный привод, кондиционеры, ABS (антиблокировочная система).

Фото: uaz-akgs.ru

Кроме того, машины должны быть белого цвета и без каких-либо дефектов. Сообщается, что поставить автомобили нужно будет не позднее 18 декабря этого года.

«Проспекту Мира» в краевом транспортном управлении рассказали, что внедорожники передадут на нужды муниципальным образованиям Красноярского края.

«После закупки транспорт передадут в деревни и районы края. Муниципалитеты сами решат, где будут использовать внедорожники.
Из-за ряда нормативных документов, скорее всего, внедорожники передадут муниципальным образованиям только в начале 2025 года», — сказал первый замруководителя ведомства Константин Штукин.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Политика#Красноярский край#Госзакупки#Власть#Правительство края#Автомобили#Машины#Внедорожники
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