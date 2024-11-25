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Posted 25 ноября, 08:47

Published 25 ноября, 08:47

Modified 25 ноября, 11:00

Updated 25 ноября, 11:00

Привидения в Красноярске: девять мест с призраками и чертовщиной

Привидения в Красноярске: девять мест с призраками и чертовщиной

25 ноября 2024, 08:47
Фото: 2GIS.
В жизни каждого города нет-нет да и произойдет какая-нибудь паранормальщина. То нехороший дом построят, то «черный альпинист» кому-то привидится, а то и барабашка заведется в сенях. «Проспект Мира» вспоминает «аномальные» места в Красноярске и окрестностях из городских легенд.

27 мертвых биофизиков

Фото: photo.kirensky.ru

В конце 1950-х в 50 километрах от Красноярска, на берегу Качи, разместилась биостанция тогда еще красноярского филиала Новосибирского университета. А до этого здесь якобы проходили испытания боевых ракет. По легенде, здесь погибли 27 ученых-биофизиков, которые то ли сильно облучились радиацией, то ли по пьяни перепутали алкоголь с ракетным топливом.

Так или иначе, теперь каждое полнолуние (либо в ночь на Ивана Купалу) якобы можно увидеть шествие из 27 мертвых биофизиков, которые проходят сквозь бетонную стену и идут в лес. Идут молча, никого не трогают. Если только к ним не подойти самому — тогда есть шанс освободить душу одного из физиков, заняв ее место.

Песчаные карьеры, где машины едут сами собой

В нескольких километрах от улицы Парашютной, на песчаных карьерах, будто бы сами по себе начинают ездить автомобили. И на «автомате», и на «коробке». Двигаются ли машины, например, на ручнике, в легендах не уточняется. А причиной, по которой автомобили ведут себя, как «Кристина» из романа Стивена Кинга, называют сильное магнитное поле.

Военный госпиталь возле парка

Фото: 2GIS

Аномальным местом в народе считается и военный госпиталь за Центральный парком, где до революции была духовная семинария. Якобы каждую ночь, в двенадцать часов, в здании можно слышать тяжелые шаги и стоны. Удивительно, что их приписывают не призраку какого-нибудь семинариста, корпевшего сто лет назад над Писанием, а духу солдата, умершего в госпитале в страшных муках.

Столбы

Фото: Изображение Midjourney

Столбы и сами по себе выглядят так необычно, что некоторые всерьез верят, будто их воздвигли древние красноярские атланты несколько тысяч лет назад. Разумеется, в таком месте не могли не появиться свои мистические байки. Туристы тут проваливаются во временную дыру: исчез, потом появился на том же месте, даже не заметив своего отсутствия. Или вот встречают «черного альпиниста» — загадочную большую темную фигуру. По одной версии, альпинист когда-то заблудился в горах и умер от голода, а по другой — его оставили члены отряда, чтобы не делиться едой. Теперь добрые столбисты оставляют голодному призраку свои припасы.

Нехороший дом на Лебедевой

По какому точно адресу расположен дом с привидением на улице Лебедевой, городские легенды не раскрывают. Известно только, что дом старый: во время революции 1917 года здесь жил некий купец с семьей, у которого сын погиб на войне. Как-то к купцу заехали однополчане сына, остались переночевать. На рассвете в дом, на свою беду, залезли грабители, нарвались на офицеров — те налетчиков и порешили. А потом уехали, один только свой портрет на память оставил.

Минули годы, внук того купца, проходя как-то под Рождество мимо того самого дома, увидел человека в шинели со старинными погонами. Лицо военного было знакомое, молодой человек и поздоровался. А тот в ответ усмехнулся, честь отдал и исчез. Перепуганный внук только тут понял — это офицер с портрета.

Деревня Елизаветино

Фото: Дневник исследователя. youtube.com

И снова советские ученые. В 1936 году группа геологов остановились в деревне Елизаветино под Красноярском, бросили вещи в одном из домов и ушли по своему маршруту. Вернувшись в деревню, геологи увидели, что деревня совсем без людей: вещи оставлены, на главной улице валяются два велосипеда. Люди, видимо, пропали не в один миг: пытаясь попасть в один из домов, ученые обнаружили, что дверь у него была забаррикадирована всякой домашней утварью.

Геологи обратились за помощью почему-то в НКВД, однако поиски елазиветинцев ни к чему не привели. С ученых взяли подписку о неразглашении и отпустили.

Красноярская больница №6 (БСМП)

Фото: Richard Stachmann. unsplash.com

Легенда до чертиков похожа на байку о военном госпитале. Красноярцы называют БСМП проклятой больницей. Байки гласят: пациенты здесь выздоравливают неохотно, но дело не в некомпетентных врачах. Тут, оказывается, когда-то тоже стоял госпиталь, в котором перемерла куча народу. Призрак одного из них до сих пор ходит по коридорам, пугает всех стонами, шаркает ногами и чуть ли не гремит цепями. Говорят, это призрак солдата, который скончался в страшных муках — наверное, тот самый вояка из госпиталя ветеранов.

Красноярский музейный комплекс на Стрелке (бывший КИЦ)

Фото: Леонид Павлов. vk.com/na_mira1

В музейном комплексе на Стрелке якобы постоянно и беспричинно срабатывает сигнализация. Возможно, это проделки духов, недовольных тем, что у музея слишком часто меняется название — не исключено, что сам призрак Владимира Ленина, имя которого изначально и носил комплекс, тут замешан. Впрочем, если верить одной из легенд, Ленина бояться не стоит. Ильич оказался практически Каспером, явившись сотрудницам музея и предупредив о сбое электроэнергии. Так будто бы удалось спасти базу данных музейного комплекса.

Полтергейст в Старцево

Появление и развитие этой легенды красноярцы могли наблюдать практически в прямом эфире. В начале 2011 года сюжет о полтергейсте в деревне Старцево, который активизировался аккурат в новогоднюю ночь, снял каждый уважающий себя красноярский телеканал.

Полтергейст держал в страхе семью из одного деревенского дома все новогодние праздники: по жилищу летала посуда, люстра, елочные игрушки, одежда и апельсины, стены оказались во вмятинах, лица жильцов — в синяках. Досталось от полтергейста тогда даже журналистке канала НТВ, которой в лицо во время съемки угодила зажигалка.

«Они чем-то занимались — гаданием. Сейчас такой период идет, гадания, — предполагала тогда одна из соседок семьи. — Вполне возможно, что что-то вызвали, а обратно посадить его не смогли».

Пострадавшая семья обращалась к священникам, но барабашка и после не ушел. Местные эксперты по аномальщине подозревали, что виной творившемуся стала 11-летняя внучка хозяйки дома: якобы вещи в людей летят только в ее присутствии.

Полтергейст оставил семью в покое аккурат после новогодних каникул. Пострадавшие жильцы позже нашли вполне рациональное объяснение левитирующим предметам: взрывные работы в соседнем поселке. Якобы после взрывов в доме появилась щель, в которую и начали летать металлические предметы. Правда, почему в воздухе парил, например, апельсин, эта версия не объясняла.

#Общество#Красноярск#Столбы#Музей#БСМП#Аномалии#Призраки#Легенды#Деревня Елизаветино#Полтергейст#Привидения
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