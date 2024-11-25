Привидения в Красноярске: девять мест с призраками и чертовщиной

Столбы и сами по себе выглядят так необычно, что некоторые всерьез верят, будто их воздвигли древние красноярские атланты несколько тысяч лет назад. Разумеется, в таком месте не могли не появиться свои мистические байки. Туристы тут проваливаются во временную дыру: исчез, потом появился на том же месте, даже не заметив своего отсутствия. Или вот встречают «черного альпиниста» — загадочную большую темную фигуру. По одной версии, альпинист когда-то заблудился в горах и умер от голода, а по другой — его оставили члены отряда, чтобы не делиться едой. Теперь добрые столбисты оставляют голодному призраку свои припасы.