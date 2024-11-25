Продавцы посоветовали красноярцам закупаться икрой сейчас из-за скорого подорожания

Если рассматривать вариант дешевле — за 1 100 — икра будет мелкая. Но даже за такую цену икру будет скоро не купить, заявляют продавцы. Они говорят, что скоро закупочные цены вырастут до 1 500 рублей за 100 граммов, а значит и им придется повысить стоимость до 2 тысяч рублей. Торговцы призывают закупаться икрой к новогоднему столу уже сейчас.