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Posted 25 ноября, 08:43

Published 25 ноября, 08:43

Modified 25 ноября, 08:45

Updated 25 ноября, 08:45

Продавцы посоветовали красноярцам закупаться икрой сейчас из-за скорого подорожания

Продавцы посоветовали красноярцам закупаться икрой сейчас из-за скорого подорожания

25 ноября 2024, 08:43
Фото: Sibnovosti.ru.
Торговцы икрой в Красноярске советуют красноярцам начать закупаться ей уже сейчас. По их словам, уже в декабре цены на главное лакомство на новогоднем столе взлетят в разы. Рассказываем, где выгоднее всего приобрести икру и сколько она будет стоить.

Если сравнивать с прошлым годом, то цены на икру выросли как минимум вдвое. Так, перед предстоящим 2024 годом за 100 грамм икры продавцы просили 350 рублей, в этом году — 800.

Много икры на Центральном рынкеМного икры на Центральном рынке
Много икры на Центральном рынке. Фото: Sibnovosti.ru

Журналисты Sibnovosti.ru прогулялись по нескольким торговым точкам. Изобилие икры они обнаружили на Центральном рынке. Правда, стоит она там дороже, чем в супермаркетах.

Лососевую икру с Камчатки продавцы отдают за 1300 — это цена за 100 граммов. Но и скидку там готовы сделать, хоть и небольшую.

«Раньше, что на экспорт шло, сейчас у нас остается, самое лучшее. Взвешу вам 100 граммов икорки за 1 200 рублей. Так за 1 300 рублей продаю, — цитируют продавца журналисты.

Если рассматривать вариант дешевле — за 1 100 — икра будет мелкая. Но даже за такую цену икру будет скоро не купить, заявляют продавцы. Они говорят, что скоро закупочные цены вырастут до 1 500 рублей за 100 граммов, а значит и им придется повысить стоимость до 2 тысяч рублей. Торговцы призывают закупаться икрой к новогоднему столу уже сейчас.

«На днях приходите, заморозите цену. Мы хорошо упакуем, до Нового года в морозильнике доживет. А в декабре уже не знаю, сомневаюсь, что такие цены вы найдете, — рассказывает журналистам женщина за прилавком.
Фото: Sibnovosti.ru

В популярных торговых сетях говорят, красная икра есть и у них. И в этом году они закупают ее в два раза дороже, чем в прошлом.

«Основной причиной подорожания производители называют низкий вылов лососевых рыб. При этом дефицита самой икры производства 2024 года нет. Средняя стоимость самой популярной икры в жестяной банке 95 г будет варьироваться от 600 рублей. На полке уже представлен и ассортимент структурированной икры достойного качества по цене от 150 рублей за банку весом 120 г, — заявляют в пресс-службе „Красного Яра“.

В пресс-службе «Командора» точную цену икры назвать не смогли. Журналисты сходили в магазин и узнали, что за 95 граммов лососевой икры с покупателей просят 799 рублей, за 140 граммов придется отдать уже почти 900 рублей, а самая дорогая икра стоит там 1199 за 100 граммов.

Можно приобрести и имитированную, она обойдутся всего в 159 рублей за 120 граммов. Значительно дешевле обойдется и икра мойвы — 229 рублей за 100 граммов, икра минтая стоит 149 рублей за 240 граммов, а сельди — 119 рублей за 100 граммов.

Такие цены на икру в «Командоре»Такие цены на икру в «Командоре»
Такие цены на икру в «Командоре»Такие цены на икру в «Командоре»
Такие цены на икру в «Командоре». Фото: Sibnovosti.ru
«В этом году зафиксировано существенное сокращение улова лососевых — количество выловленной рыбы снизилось в 4,5 раза относительно прошлого года. К сожалению, это привело к значительному росту закупочных цен на лососевую икру, — говорят в пресс-службе „Командора“.

Напомним, ранее мы рассказывали, что икра в Красноярске подорожала почти в два раза из-за плохого улова и рассказывали, сколько придется заплатить горожанам за икру к новогоднему столу.

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