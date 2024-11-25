Специалисты рассказали, что такое маркировка Честный знак и как с ней работать

Производитель или импортер получает на каждый товар код Data Matrix. Он содержит информацию о товаре и производителе. Участники оборота передают товары по цепочке вместе с кодами с помощью электронного документооборота. О передвижении продукции отчитываются в Честный знак. Когда розница или заведение общепита продают товар, они выводят его из оборота. Таким образом правительство может отслеживать передвижение продукции, следить за ее качеством и штрафовать недобросовестных участников оборота, если выявит нарушения.