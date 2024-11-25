prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 02:00

Published 25 ноября, 02:00

Modified 25 ноября, 02:00

Updated 25 ноября, 02:00

Специалисты рассказали, что такое маркировка Честный знак и как с ней работать

Специалисты рассказали, что такое маркировка Честный знак и как с ней работать

25 ноября 2024, 02:00
Фото: Контур.Маркировка.
С 2025 года все больше товаров придется маркировать кодом Data Matrix и регистрировать в системе Честный знак. В будущем году без того обширный список маркируемых товаров пополнится еще шестью категориями. Специалисты платформы Контур.Маркировка рассказали, как работать с этой системой.

Что такое маркировка

С помощью маркировки правительство борется с контрафактом и улучшает качество продукции на рынке.

Производитель или импортер получает на каждый товар код Data Matrix. Он содержит информацию о товаре и производителе. Участники оборота передают товары по цепочке вместе с кодами с помощью электронного документооборота. О передвижении продукции отчитываются в Честный знак. Когда розница или заведение общепита продают товар, они выводят его из оборота. Таким образом правительство может отслеживать передвижение продукции, следить за ее качеством и штрафовать недобросовестных участников оборота, если выявит нарушения.

Фото: Контур.Маркировка
Фото: Контур.Маркировка

Компании, которые продают товар без маркировки, могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а сам товар изъять. (ч. 2 ст. 15.12 КоАП)

Можно ли обойтись без электронного документооборота

Участники оборота при передаче товара должны формировать к нему электронный УПД — универсальный передаточный документ, где указывают перечень товаров и их коды маркировки. УПД передают через оператора ЭДО и подписывают электронной подписью. С помощью этих документов система отслеживает движение товара. Работать без электронного документооборота запрещено, это требование закона.

Фото: Контур.Маркировка

Как подготовиться к маркировке

1. Выпустить электронную подпись на руководителя. Она нужна для регистрации в Честном знаке и для отчетов в него. Получить электронную подпись можно в удостоверяющем центре ФНС.

2. Зарегистрироваться в Честном знаке.

3. Купить оборудование. Вам понадобятся:

  • 2D-сканер — для участников оборота с небольшим количеством товаров, терминал сбора данных — для тех, у кого большие объемы поставок.
  • Принтер этикеток.
  • Онлайн-касса с ПО для розничных магазинов и заведений общепита.

4. Подобрать удобный сервис для работы с маркировкой и электронным документооборотом.

Фото: Контур.Маркировка

Контур.Маркировка — простое решение для работы с кодами маркировки Честный знак

Контур, экосистема для бизнеса и технологический партнер Честного знака, предлагает решение для работы с маркировкой — Контур.Маркировку. Благодаря интеграции с Контур.Диадоком, Контур.Маркировка возьмет на себя все этапы работы с маркированным товаром: от заказа кодов до удобной отгрузки.

  • Заказывать коды маркировки в Честном знаке.
  • Автоматически формировать отчеты о нанесении кодов, вводить коды в оборот.
  • Выводить товар из оборота без кассы.
  • Выполнять агрегацию в транспортные и групповые упаковки, а также в наборы и комплекты.
  • Работать в удобной веб-версии или настроить интеграцию с 1С.

Сервис интегрируется с оператором ЭДО Контур.Диадок, чтобы вы могли:

  • Подписывать УПД одной кнопкой.
  • Наполнять УПД кодами маркировки.
  • Работать с УКД.

До конца года Контур дарит скидку 50% на «Базовый» тариф Контур.Маркировки. Чтобы воспользоваться скидкой, заполните заявку на сайте компании.

Приходите в офис по адресу Партизана Железняка, 17 на бесплатную консультацию или звоните по телефону +7 391 222-06-08.

РЕКЛАМА 18+, АО «ПФ „СКБ КОНТУР“, ОГРН 1026605606620. erid: LjN8JweU6

620144, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, 19А.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика