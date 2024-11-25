Специалисты рассказали, что такое маркировка Честный знак и как с ней работать

Posted 25 ноября, 02:00
Published 25 ноября, 02:00
Modified 25 ноября, 02:00
Updated 25 ноября, 02:00
С помощью маркировки правительство борется с контрафактом и улучшает качество продукции на рынке.
Производитель или импортер получает на каждый товар код Data Matrix. Он содержит информацию о товаре и производителе. Участники оборота передают товары по цепочке вместе с кодами с помощью электронного документооборота. О передвижении продукции отчитываются в Честный знак. Когда розница или заведение общепита продают товар, они выводят его из оборота. Таким образом правительство может отслеживать передвижение продукции, следить за ее качеством и штрафовать недобросовестных участников оборота, если выявит нарушения.
Компании, которые продают товар без маркировки, могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а сам товар изъять. (ч. 2 ст. 15.12 КоАП)
Участники оборота при передаче товара должны формировать к нему электронный УПД — универсальный передаточный документ, где указывают перечень товаров и их коды маркировки. УПД передают через оператора ЭДО и подписывают электронной подписью. С помощью этих документов система отслеживает движение товара. Работать без электронного документооборота запрещено, это требование закона.
1. Выпустить электронную подпись на руководителя. Она нужна для регистрации в Честном знаке и для отчетов в него. Получить электронную подпись можно в удостоверяющем центре ФНС.
2. Зарегистрироваться в Честном знаке.
3. Купить оборудование. Вам понадобятся:
4. Подобрать удобный сервис для работы с маркировкой и электронным документооборотом.
Контур, экосистема для бизнеса и технологический партнер Честного знака, предлагает решение для работы с маркировкой — Контур.Маркировку. Благодаря интеграции с Контур.Диадоком, Контур.Маркировка возьмет на себя все этапы работы с маркированным товаром: от заказа кодов до удобной отгрузки.
В Контур.Маркировке можно:
Сервис интегрируется с оператором ЭДО Контур.Диадок, чтобы вы могли:
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