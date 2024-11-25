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Posted 25 ноября, 10:51

Published 25 ноября, 10:51

Modified 25 ноября, 10:53

Updated 25 ноября, 10:53

В краевом онкодиспансере заявили, что 80% пациентов с раком легких — курильщики

В краевом онкодиспансере заявили, что 80% пациентов с раком легких — курильщики

25 ноября 2024, 10:51
Фото: Красноярский онкодиспансер.
В красноярском онкодиспансере заявили, что 80% их пациентов с раком легких — курильщики.

Онкодиспансер опубликовал статистику ко Дню отказа от курения. Сообщается, что основные пациенты отделения торакальной онкологии — пациенты, которые долгое время курят.

«Рак легкого стабильно входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний в Красноярском крае. У 1401 жителя региона были выявлены злокачественные новообразования легких в прошлом году», — сообщили в онкодиспансере.

В 2023 году в отделении торакальной онкологии краевого онкодиспансера лечились 967 человек. У 478 из них — рак легкого. По заявлению врачей, около 80% этих пациентов — заядлые курильщики.

При этом, как отметили в диспансере, курение может стать причиной развития любых злокачественных новообразований, но особенный риск у курильщиков — рак легких, гортани, полости рта, глотки, губы, желудка.

  • Ранее в минздраве края рассказали, что в регионе раком легких чаще стали болеть молодые люди от 25 до 35 лет.
  • Заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат заявил, что причиной рака легкого у молодых пациентов становятся вейпы и электронные сигареты становятся причиной.
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