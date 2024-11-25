В краевом онкодиспансере заявили, что 80% пациентов с раком легких — курильщики

Posted 25 ноября, 10:51
Published 25 ноября, 10:51
Modified 25 ноября, 10:53
Updated 25 ноября, 10:53
Онкодиспансер опубликовал статистику ко Дню отказа от курения. Сообщается, что основные пациенты отделения торакальной онкологии — пациенты, которые долгое время курят.
«Рак легкого стабильно входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний в Красноярском крае. У 1401 жителя региона были выявлены злокачественные новообразования легких в прошлом году», — сообщили в онкодиспансере.
В 2023 году в отделении торакальной онкологии краевого онкодиспансера лечились 967 человек. У 478 из них — рак легкого. По заявлению врачей, около 80% этих пациентов — заядлые курильщики.
При этом, как отметили в диспансере, курение может стать причиной развития любых злокачественных новообразований, но особенный риск у курильщиков — рак легких, гортани, полости рта, глотки, губы, желудка.