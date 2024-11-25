В Красноярске сел неисправный самолет с пассажирами

Инцидент произошел утром 24 ноября с бортом RA 89080, выполнявшим рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Как сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе аэропорта, во время полета «экипаж вышел на связь и сообщил о низком уровне гидросистемы, но аварийную посадку не запрашивал. Службы аэропорта отработали штатно».