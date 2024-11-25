В Красноярске сел неисправный самолет с пассажирами

Posted 25 ноября, 08:02
Published 25 ноября, 08:02
Modified 25 ноября, 10:16
Updated 25 ноября, 10:16
Инцидент произошел утром 24 ноября с бортом RA 89080, выполнявшим рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Как сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе аэропорта, во время полета «экипаж вышел на связь и сообщил о низком уровне гидросистемы, но аварийную посадку не запрашивал. Службы аэропорта отработали штатно».
Самолёт приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Вечером того же дня другой «Суперджет» «Азимута» из Сочи загорелся в аэропорту Антальи, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Пострадавших нет. Проводится проверка.