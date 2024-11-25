В Красноярске требуются доноры крови. Не хватает всех групп

Posted 25 ноября, 05:51
Published 25 ноября, 05:51
Modified 25 ноября, 05:53
Updated 25 ноября, 05:53
Об этом сообщает светофор краевого центра крови №1. Особенно сейчас нужны доноры первой отрицательной и положительной и второй положительной.
Сдать кровь в центре можно по записи через госуслуги или по живой очереди.
Донорами могут стать те, кто старше 18 лет. Перед сдачей нужно выспаться и позавтракать. Накануне лучше отказаться от жирной, жареной и копченой пищи, а за час до сдачи не стоит курить.