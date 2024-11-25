prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 05:51

Published 25 ноября, 05:51

Modified 25 ноября, 05:53

Updated 25 ноября, 05:53

В Красноярске требуются доноры всех групп крови

В Красноярске требуются доноры крови. Не хватает всех групп

25 ноября 2024, 05:51
Фото: 1MI.

В Красноярске требуются доноры всех групп крови

В Красноярске требуются доноры крови всех групп.

Об этом сообщает светофор краевого центра крови №1. Особенно сейчас нужны доноры первой отрицательной и положительной и второй положительной.

Фото: kkck.ru

Сдать кровь в центре можно по записи через госуслуги или по живой очереди.

Донорами могут стать те, кто старше 18 лет. Перед сдачей нужно выспаться и позавтракать. Накануне лучше отказаться от жирной, жареной и копченой пищи, а за час до сдачи не стоит курить.

Читайте также:
«Она просто чудо!»: пермячка стала донором костного мозга для красноярца и спасла ему жизньДеньги на компенсации красноярским донорам нашлись. Вот что говорит минздрав
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Помощь#Доноры#Кровь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика