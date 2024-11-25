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Posted 25 ноября, 05:38

Published 25 ноября, 05:38

Modified 25 ноября, 09:59

Updated 25 ноября, 09:59

В Красноярске за 11 миллионов заказали обследование моста «777»

В Красноярске за 11 миллионов заказали обследование моста «777»

25 ноября 2024, 05:38
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске ищут подрядчика для обследования моста «777». Тендер появился на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 11 миллионов 125 тысяч рублей. Заказчиком выступает управление дорог и благоустройства (УДИБ).

Как указано в документах, в этом году подрядчик должен будет изучить технические документы, выполнить подводное обследование опор Коркинского моста и сделать мониторинг несущих элементов конструкции.

В следующем году специалисты должны провести ряд измерений и обследований. Итогом работы должно стать составление технического паспорта объекта. В нем подрядчик должен указать, нужен ли мосту ремонт или реконструкция.

Все работы необходимо выполнить до 22 мая 2025 года.

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