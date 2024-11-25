В Красноярске за 11 миллионов заказали обследование моста «777»

Posted 25 ноября, 05:38
Published 25 ноября, 05:38
Modified 25 ноября, 09:59
Updated 25 ноября, 09:59
Начальная цена контракта — 11 миллионов 125 тысяч рублей. Заказчиком выступает управление дорог и благоустройства (УДИБ).
Как указано в документах, в этом году подрядчик должен будет изучить технические документы, выполнить подводное обследование опор Коркинского моста и сделать мониторинг несущих элементов конструкции.
В следующем году специалисты должны провести ряд измерений и обследований. Итогом работы должно стать составление технического паспорта объекта. В нем подрядчик должен указать, нужен ли мосту ремонт или реконструкция.
Все работы необходимо выполнить до 22 мая 2025 года.