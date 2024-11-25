В Красноярске проложили 800 метров тоннелей метро от станции «Шахтеров»

Posted 25 ноября, 09:17
Published 25 ноября, 09:17
Modified 25 ноября, 09:55
Updated 25 ноября, 09:55
Первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» начал проходку 5 сентября. По состоянию на 25 ноября, он прошел 500 метров. Это расстояние, как заявляют в телеграм-канале «Красноярское метро», шестая часть маршрута до будущей станции на улице Карла Маркса.
Второй щит «Соломея» стартовал 2 октября. По данным на 25 ноября, он прошел 300 метров, уточнили «Проспекту Мира» в Центре транспортной логистики края (ЦТЛ).
Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость продвижения зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость». До станции на улице Карла Маркса щитам нужно преодолеть больше 3 километров.