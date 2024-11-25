В Красноярске проложили 800 метров тоннелей метро от станции «Шахтеров»

Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость продвижения зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость». До станции на улице Карла Маркса щитам нужно преодолеть больше 3 километров.