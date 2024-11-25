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Posted 25 ноября, 09:17

Published 25 ноября, 09:17

Modified 25 ноября, 09:55

Updated 25 ноября, 09:55

В Красноярске проложили 800 метров тоннелей метро от станции «Шахтеров»

В Красноярске проложили 800 метров тоннелей метро от станции «Шахтеров»

25 ноября 2024, 09:17
Фото: Александр Черных / krskstate.ru.
Сюжет
Строительство метро
Строители красноярского метро рассказали, сколько проложили метров в двух строящихся тоннелях от будущей станции «Улица Шахтеров».

Первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» начал проходку 5 сентября. По состоянию на 25 ноября, он прошел 500 метров. Это расстояние, как заявляют в телеграм-канале «Красноярское метро», шестая часть маршрута до будущей станции на улице Карла Маркса.

Второй щит «Соломея» стартовал 2 октября. По данным на 25 ноября, он прошел 300 метров, уточнили «Проспекту Мира» в Центре транспортной логистики края (ЦТЛ).

Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость продвижения зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость». До станции на улице Карла Маркса щитам нужно преодолеть больше 3 километров.

  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
#Владислав Савончик#Строительство метро
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