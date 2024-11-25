В Норильске открыли детсад с оборудованием для детей с ограниченными возможностями

Posted 25 ноября, 08:47
Published 25 ноября, 08:47
Modified 25 ноября, 08:49
Updated 25 ноября, 08:49
Здание детсада «Голубок» построено в 1985 году. Ремонт начался летом 2023 года при поддержке «Норникеля», окончание строительно-монтажных работ было намечено на середину 2025 года, но закончить работы удалось уже в конце третьего квартала этого года.
Учреждение рассчитано на 236 детей. В нем все подобрано в полном соответствии с государственными стандартами и рассчитано на разностороннее развитие детей в комфортных условиях.
Цветовая гамма интерьеров в каждой из групп подобрана с учетом возрастных особенностей, а спальни выполнены в приглушенных тонах, чтобы создать во время тихого часа нужную атмосферу.
Есть в детсаду и бассейн, качественная мебель и техника, бытовые и учебные принадлежности, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и разнообразные предметы для игр и творчества.
Помимо капитального ремонта здания подрядчик благоустроил прилегающую территорию: дополнил игровыми и спортивными площадками и разбил газоны.
Вице-президент — директор красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко подчеркнул, что комплексный план реновации Норильска предполагает улучшение качества жизни в городе и затрагивает многие его аспекты, а для «Норникеля», как социально ориентированной компании, такой подход к работе тоже является приоритетным.
«Сегодня компания, можно сказать, ставит галочку в выполнении этого мероприятия, с большим удовольствием передает городу объект в рамках благотворительности. Силы, которые высвободились, сосредоточим на других объектах реновации», — рассказал Ткаченко.
В Норильске в рамках реновации также завершается строительство первых домов на улицах 50 лет Октября, Павлова, 23, и Кирова, 7/10, и реконструкция общественного пространства «Башня».