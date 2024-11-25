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Posted 25 ноября, 08:47

Published 25 ноября, 08:47

Modified 25 ноября, 08:49

Updated 25 ноября, 08:49

В Норильске открыли детсад с оборудованием для детей с ограниченными возможностями

В Норильске открыли детсад с оборудованием для детей с ограниченными возможностями

25 ноября 2024, 08:47
Фото: Марина Пешкова.
В Норильске открыли детский сад «Голубок», который смогут посещать разные категорий воспитанников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому на первом этаже здания установлен вместительный подъемник, а в группах — спецоборудование.

Здание детсада «Голубок» построено в 1985 году. Ремонт начался летом 2023 года при поддержке «Норникеля», окончание строительно-монтажных работ было намечено на середину 2025 года, но закончить работы удалось уже в конце третьего квартала этого года.

Фото: Марина Пешкова

Учреждение рассчитано на 236 детей. В нем все подобрано в полном соответствии с государственными стандартами и рассчитано на разностороннее развитие детей в комфортных условиях.

Цветовая гамма интерьеров в каждой из групп подобрана с учетом возрастных особенностей, а спальни выполнены в приглушенных тонах, чтобы создать во время тихого часа нужную атмосферу.

Есть в детсаду и бассейн, качественная мебель и техника, бытовые и учебные принадлежности, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и разнообразные предметы для игр и творчества.

Помимо капитального ремонта здания подрядчик благоустроил прилегающую территорию: дополнил игровыми и спортивными площадками и разбил газоны.

Фото: Марина Пешкова

Вице-президент — директор красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко подчеркнул, что комплексный план реновации Норильска предполагает улучшение качества жизни в городе и затрагивает многие его аспекты, а для «Норникеля», как социально ориентированной компании, такой подход к работе тоже является приоритетным.

«Сегодня компания, можно сказать, ставит галочку в выполнении этого мероприятия, с большим удовольствием передает городу объект в рамках благотворительности. Силы, которые высвободились, сосредоточим на других объектах реновации», — рассказал Ткаченко.

В Норильске в рамках реновации также завершается строительство первых домов на улицах 50 лет Октября, Павлова, 23, и Кирова, 7/10, и реконструкция общественного пространства «Башня».

#Владислав Савончик
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