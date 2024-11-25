Вице-мэр Красноярска уходит в отставку спустя пять месяцев после назначения

Posted 25 ноября, 10:59
Published 25 ноября, 10:59
Modified 25 ноября, 12:14
Updated 25 ноября, 12:14
Информацию подтвердили «Проспекту Мира» в пресс-службе городской администрации. Он уходит по собственному желанию, сейчас готовят распоряжение о его увольнении. До ухода он еще проработает несколько дней.
Мухина назначили вице-мэром и руководителем департамента горхозяйства и транспорта в июне 2024 года. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя, а работал в мэрии с 2019 года. Тогда он он стал заместителем руководителя департамента городского хозяйства по инженерной инфраструктуре.
Ранее «из-за утраты доверия» уволили первого вице-мэра Вадима Войцеховского.