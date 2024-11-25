Вице-мэр Красноярска уходит в отставку спустя пять месяцев после назначения

Мухина назначили вице-мэром и руководителем департамента горхозяйства и транспорта в июне 2024 года. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя, а работал в мэрии с 2019 года. Тогда он он стал заместителем руководителя департамента городского хозяйства по инженерной инфраструктуре.