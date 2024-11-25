prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 10:59

Published 25 ноября, 10:59

Modified 25 ноября, 12:14

Updated 25 ноября, 12:14

Вице-мэр Красноярска уходит в отставку спустя пять месяцев после назначения

Вице-мэр Красноярска уходит в отставку спустя пять месяцев после назначения

25 ноября 2024, 10:59
Фото: prmira.ru.
Заместитель мэра и руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Красноярска Николай Мухин уходит в отставку.

Информацию подтвердили «Проспекту Мира» в пресс-службе городской администрации. Он уходит по собственному желанию, сейчас готовят распоряжение о его увольнении. До ухода он еще проработает несколько дней.

Мухина назначили вице-мэром и руководителем департамента горхозяйства и транспорта в июне 2024 года. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя, а работал в мэрии с 2019 года. Тогда он он стал заместителем руководителя департамента городского хозяйства по инженерной инфраструктуре.

Ранее «из-за утраты доверия» уволили первого вице-мэра Вадима Войцеховского.

  • В марте 2024 года должность вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации покинул Юрий Савин, который дважды возглавлял этот же департамент. Впервые его назначили на должность в 2019 году. Через год он ушел с поста после скандала, связанного со сносом исторической ограды вокруг Троицкого кладбища. В 2022 году его назначили на этот пост вновь.
Читайте также:
Первого вице-мэра Минусинска уволили из-за банкротстваВице-мэром Красноярска стал экс-глава полицииЭкс-заммэра Красноярска оштрафовали по уголовному делу. Прокурор обжалует приговор
#Владислав Савончик#Красноярск#Транспорт#Отставка#Вице-мэр#Городское хозяйство#Муниципалитет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика