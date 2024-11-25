Задавил бык или загрызли свиньи? Что известно о смерти школьницы в свинарнике

Posted 25 ноября, 12:53
Published 25 ноября, 12:53
Modified 25 ноября, 13:05
Updated 25 ноября, 13:05
По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил её в загоне с домашними свиньями — с ранами на голове и теле от укусов животных, предположительно свиней. Он позвал соседей на помощь.
Как пишет «КП-Красноярск», выдвигались версии, что школьницу забодал бык, однако позже появилась информация, что коровы находились в соседнем изолированном загоне — а тело девушки обнаружили в одном помещении со свиньями.
Эту информацию «ПМ» подтвердили в СК. Еще там сообщили, что сейчас «механизм нападения» свиней на девушку выясняется. Предположительно, школьница могла упасть из-за того, что ей стало плохо, или свиньи могли сбить её с ног.
Известно, что причиной смерти девушки стала потеря крови из-за повреждения бедренной артерии на левой ноге. Там обнаружили рваную рану и следы от зубов.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Сейчас следователи и сотрудники прокуратуры продолжают выяснять обстоятельства трагедии.