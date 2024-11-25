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Posted 25 ноября, 12:53

Published 25 ноября, 12:53

Modified 25 ноября, 13:05

Updated 25 ноября, 13:05

В СК рассказали, как могла умереть искусанная свиньями школьница

Задавил бык или загрызли свиньи? Что известно о смерти школьницы в свинарнике

25 ноября 2024, 12:53
Фото: СК Красноярского края / прокуратура Красноярского края.

В СК рассказали, как могла умереть искусанная свиньями школьница

В СК рассказали «Проспекту Мира», какие сейчас есть версии смерти 17-летней девушки, искусанное тело которой нашли в свинарнике в селе Ушканка.

По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

Ближе к полуночи приятель девушки обнаружил её в загоне с домашними свиньями — с ранами на голове и теле от укусов животных, предположительно свиней. Он позвал соседей на помощь.

Как пишет «КП-Красноярск», выдвигались версии, что школьницу забодал бык, однако позже появилась информация, что коровы находились в соседнем изолированном загоне — а тело девушки обнаружили в одном помещении со свиньями.

Эту информацию «ПМ» подтвердили в СК. Еще там сообщили, что сейчас «механизм нападения» свиней на девушку выясняется. Предположительно, школьница могла упасть из-за того, что ей стало плохо, или свиньи могли сбить её с ног.

Известно, что причиной смерти девушки стала потеря крови из-за повреждения бедренной артерии на левой ноге. Там обнаружили рваную рану и следы от зубов.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Сейчас следователи и сотрудники прокуратуры продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Смерть#СК#Тело#Свиньи#Свинарник
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