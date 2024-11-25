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Posted 25 ноября, 09:38

Published 25 ноября, 09:38

Modified 25 ноября, 09:40

Updated 25 ноября, 09:40

Железнодорожники завершили ремонт пассажирской платформы Нижняя Мана

Железнодорожники завершили ремонт пассажирской платформы Нижняя Мана

25 ноября 2024, 09:38
Фото: КрасЖД.
«Красноярская железная дорога» завершила ремонт остановочного пункта Нижняя Мана, расположенного на линии Енисей — Дивногорск.

В ходе ремонтных работ смонтирована новая широкая посадочная платформа из железобетонных плит с рельефным тиснением протяжённостью 140 метров. Она оборудована пандусом для удобства маломобильных людей.

Впервые желтая полоса безопасности, которая наносится для разделения опасной и безопасной зон, выполнена из пластика.

Железнодорожники завершают обновление системы светодиодного освещения на остановочном пункте, что обеспечит пассажирам дополнительное удобство в тёмное время суток.

Линия Енисей — Дивногорск является частью проекта «Городская электричка Красноярска» и считается одним из наиболее живописных маршрутов «КрасЖД», который привлекает туристов. За последние три года пассажиропоток здесь увеличился в полтора раза.

Остановочный пункт Нижняя Мана расположен вблизи популярных туристических мест реки Мана, он входит в число самых востребованных у пассажиров.

#Владислав Савончик
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