Била и запирала в туалете 3-летних детей: 4 года колонии дали воспитательнице детсада

Posted 26 ноября, 06:26
Published 26 ноября, 06:26
Modified 26 ноября, 06:34
Updated 26 ноября, 06:34
Как сообщили в прокуратуре, все началось с того, что летом 2021 года воспитанники стали капризничать перед походом в детский сад. Родители не понимали причину такого поведения, а позже дети стали возвращаться домой с синяками на теле.
Выяснилось, что травмы малышам причиняет 65-летний воспитатель с 35-летним стажем. Полгода она срывалась на детей, зная, что рассказать своим родителям о происходящем они не смогут в силу возраста.
«Женщина кричала на 3-летних ребятишек, била их, дергала, толкала, от чего они падали и ударялись о различные предметы. Она запрещала посещать туалетную комнату, либо в „воспитательных целях“ закрывала детей в ней. В результате малыши испытывали боль, получили психологические травмы», — сообщили в ведомстве.
Суд признал женщину виновной в истязании малолетних (пункты «а», «г» часть 2 статьи 117 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Однако сторона защиты попыталась обжаловать решение суда.
«Насилие в своей работе не применяла и не способна применять из-за здоровья. Начальство стало искать повод, чтобы вынудить меня уйти», — уверяла педагог.
Однако краевой суд не признал доводы обвиняемой и оставил приговор в силе. Женщину уволили из детсада, а заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.