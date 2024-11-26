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Posted 26 ноября, 06:26

Published 26 ноября, 06:26

Modified 26 ноября, 06:34

Updated 26 ноября, 06:34

Воспитательницу красноярского детсада отправили в колонию за избиение детей

Била и запирала в туалете 3-летних детей: 4 года колонии дали воспитательнице детсада

26 ноября 2024, 06:26
Фото: Прокуратура Красноярского края.

Воспитательницу красноярского детсада отправили в колонию за избиение детей

В Красноярске 65-летнюю воспитательницу детского сада № 315 в Солнечном отправили в колонию на четыре года за истязание детей. Приговор вступил в силу.

Как сообщили в прокуратуре, все началось с того, что летом 2021 года воспитанники стали капризничать перед походом в детский сад. Родители не понимали причину такого поведения, а позже дети стали возвращаться домой с синяками на теле.

Выяснилось, что травмы малышам причиняет 65-летний воспитатель с 35-летним стажем. Полгода она срывалась на детей, зная, что рассказать своим родителям о происходящем они не смогут в силу возраста.

«Женщина кричала на 3-летних ребятишек, била их, дергала, толкала, от чего они падали и ударялись о различные предметы. Она запрещала посещать туалетную комнату, либо в „воспитательных целях“ закрывала детей в ней. В результате малыши испытывали боль, получили психологические травмы», — сообщили в ведомстве.

Суд признал женщину виновной в истязании малолетних (пункты «а», «г» часть 2 статьи 117 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Однако сторона защиты попыталась обжаловать решение суда.

«Насилие в своей работе не применяла и не способна применять из-за здоровья. Начальство стало искать повод, чтобы вынудить меня уйти», — уверяла педагог.

Однако краевой суд не признал доводы обвиняемой и оставил приговор в силе. Женщину уволили из детсада, а заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.

  • Ранее мы рассказывали, что няне из красноярского детсада дали 3 года за то, что она била детей ложкой и учила материться.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#Суд#Прокуратура#Насилие#Истязание#Детский сад
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