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Posted 26 ноября, 12:55

Published 26 ноября, 12:55

Modified 26 ноября, 12:57

Updated 26 ноября, 12:57

Близкие не могут поверить в смерть школьницы в свинарнике

Близкие не могут поверить в смерть школьницы в свинарнике

26 ноября 2024, 12:55
Фото: «КП-Красноярск».
Близкие и жители села скорбят и не могут поверить в смерть 17-летней школьницы, искусанное тело которой нашли в свинарнике в селе Ушканка.

Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.

Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Он якобы ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.

Слова родных и близких погибшей публикует издание «КП-Красноярск». Сообщается, что девушка росла в благополучной семье. Ее любили и баловали.

На следующий день после случившегося, 24 ноября приятель, который нашел тело, разместил в своих соцсетях фото с девушкой и написал: «Ты навсегда останешься в моем сердце, прости меня за все, моя самая любимая девочка». Они встречались около двух лет.

На странице школы Ужурского района, где училась девушка разместили некролог в стихах и фотографии погибшей:

«Спокойно спи… Земля пусть будет пухом. И сладким сон, который видишь ты. Ты была сильной, стойкой волей, духом, И сердце было полным доброты…»

Жители оставляют комментарии под этим постом и в соцсетях погибшей.

«Очень страшная смерть, бедненькая девочка испытала такую боль. Царствие ей небесное и мягких облачков. Родным и близким искреннее соболезнование».
«Царства небесного ангелочку. Родителям и близким сил пережить такое горе. Соболезную…»
«Солнечная, веселая девочка. Как так? Мягких облачков тебе! Родителям искренние соболезнования. Крепитесь, держитесь, это невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами».

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.

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