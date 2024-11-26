Близкие не могут поверить в смерть школьницы в свинарнике

Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Он якобы ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.