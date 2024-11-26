Близкие не могут поверить в смерть школьницы в свинарнике

Posted 26 ноября, 12:55
Published 26 ноября, 12:55
Modified 26 ноября, 12:57
Updated 26 ноября, 12:57
Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.
Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Он якобы ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.
Слова родных и близких погибшей публикует издание «КП-Красноярск». Сообщается, что девушка росла в благополучной семье. Ее любили и баловали.
На следующий день после случившегося, 24 ноября приятель, который нашел тело, разместил в своих соцсетях фото с девушкой и написал: «Ты навсегда останешься в моем сердце, прости меня за все, моя самая любимая девочка». Они встречались около двух лет.
На странице школы Ужурского района, где училась девушка разместили некролог в стихах и фотографии погибшей:
«Спокойно спи… Земля пусть будет пухом. И сладким сон, который видишь ты. Ты была сильной, стойкой волей, духом, И сердце было полным доброты…»
Жители оставляют комментарии под этим постом и в соцсетях погибшей.
«Очень страшная смерть, бедненькая девочка испытала такую боль. Царствие ей небесное и мягких облачков. Родным и близким искреннее соболезнование».
«Царства небесного ангелочку. Родителям и близким сил пережить такое горе. Соболезную…»
«Солнечная, веселая девочка. Как так? Мягких облачков тебе! Родителям искренние соболезнования. Крепитесь, держитесь, это невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами».
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.