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Posted 26 ноября, 09:41

Published 26 ноября, 09:41

Modified 26 ноября, 10:50

Updated 26 ноября, 10:50

BMW прокурора из Красноярского края собрал 126 штрафов

BMW прокурора из Красноярского края собрал 126 штрафов

26 ноября 2024, 09:41
Фото: Запад 24.
Автомобиль BMW 520, на котором, по информации «Запада 24», два года ездит прокурор Ачинска Максим Кобелев, собрал 126 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 100 тысяч рублей.

Журналисты пишут, что с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года машина прокурора попадала на камеры фиксации за разные нарушения правил дорожного движения.

«От самого распространённого превышения скорости от 20 до 40 км в час, есть превышения и до 60 км в час. Водитель авто с номером к100ке124 часто рисковал не только своей жизнью, но и жизнью других людей, выезжая на полосы встречного движения, двигался по полосе для общественного транспорта, проезжал светофоры на красный. Нарушал прокурор ПДД чаще всего в Красноярске и Ачинске», — пишет издание.

По данным журналистов, обычно выходные Кобелев проводит в Красноярске, уезжает в пятницу после обеда, а в понедельник возвращается в Ачинск.

Издание указывает, что машина зарегистрирована не на самого прокурора, а на его родного брата, «хотя все знают, что данная машина фактически принадлежит ачинскому прокурору Максиму Кобелеву и исключительно только им эксплуатируется».

Фото: Запад 24

В пресс-службе прокуратуры края сообщили «Проспекту Мира», что проверяют информацию, если она будет подтверждена, то организуют служебную проверку.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Красноярский край#Ачинск#Штрафы#Нарушения ПДД#Камеры фиксации#Прокурор
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