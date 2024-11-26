BMW прокурора из Красноярского края собрал 126 штрафов

Posted 26 ноября, 09:41
Published 26 ноября, 09:41
Modified 26 ноября, 10:50
Updated 26 ноября, 10:50
Журналисты пишут, что с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года машина прокурора попадала на камеры фиксации за разные нарушения правил дорожного движения.
«От самого распространённого превышения скорости от 20 до 40 км в час, есть превышения и до 60 км в час. Водитель авто с номером к100ке124 часто рисковал не только своей жизнью, но и жизнью других людей, выезжая на полосы встречного движения, двигался по полосе для общественного транспорта, проезжал светофоры на красный. Нарушал прокурор ПДД чаще всего в Красноярске и Ачинске», — пишет издание.
По данным журналистов, обычно выходные Кобелев проводит в Красноярске, уезжает в пятницу после обеда, а в понедельник возвращается в Ачинск.
Издание указывает, что машина зарегистрирована не на самого прокурора, а на его родного брата, «хотя все знают, что данная машина фактически принадлежит ачинскому прокурору Максиму Кобелеву и исключительно только им эксплуатируется».
В пресс-службе прокуратуры края сообщили «Проспекту Мира», что проверяют информацию, если она будет подтверждена, то организуют служебную проверку.