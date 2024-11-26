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Posted 26 ноября, 09:30

Published 26 ноября, 09:30

Modified 26 ноября, 09:32

Updated 26 ноября, 09:32

Бренд-шефа красноярского ресторана признали лучшим в Сибири

Бренд-шефа красноярского ресторана признали лучшим в Сибири

26 ноября 2024, 09:30
Фото: vk.com/tunguskarestaurant.
Красноярский бренд-шеф ресторана Tunguska победил в номинации «Лучший шеф-повар Сибирского федерального округа» ежегодной премии «Шеф-повар года».

25 ноября в Москве состоялась церемония награждения премии. В шорт-лист лучших сибирских шефов попали восемь человек, половину из них — красноярцы.

По итогам премии в номинации «Шеф-повар региона Сибирского федерального округа» победил бренд-шеф ресторана Tunguska Николай Бобров.

«Большая благодарность всему гастрономическому комьюнити за интерес к нашей миссии и нашему пути. Спасибо шефам за выбор и поддержку. Всей моей команде, которая позволяет двигаться вперед каждый год, и, конечно, гостям Tunguska, которые каждый день с нами», — прокомментировал Бобров.
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