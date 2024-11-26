Бренд-шефа красноярского ресторана признали лучшим в Сибири

Posted 26 ноября, 09:30
Published 26 ноября, 09:30
Modified 26 ноября, 09:32
Updated 26 ноября, 09:32
25 ноября в Москве состоялась церемония награждения премии. В шорт-лист лучших сибирских шефов попали восемь человек, половину из них — красноярцы.
По итогам премии в номинации «Шеф-повар региона Сибирского федерального округа» победил бренд-шеф ресторана Tunguska Николай Бобров.
«Большая благодарность всему гастрономическому комьюнити за интерес к нашей миссии и нашему пути. Спасибо шефам за выбор и поддержку. Всей моей команде, которая позволяет двигаться вперед каждый год, и, конечно, гостям Tunguska, которые каждый день с нами», — прокомментировал Бобров.