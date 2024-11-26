Депутат Пензина прокомментировала свое заявление о поддержке школьниками ЛГБТ*

«Проспект Мира» обратился за комментарием к Пензиной, после чего она написала пост в своем телеграм-канале о том, что имела в виду, однако откуда взяла данные, так и не сообщила. Из сообщения следует, что школьники не должны толерантно относиться к ЛГБТ*.