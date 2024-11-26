Депутат Пензина прокомментировала свое заявление о поддержке школьниками ЛГБТ*

Posted 26 ноября, 11:32
Published 26 ноября, 11:32
Modified 26 ноября, 11:51
Updated 26 ноября, 11:51
21 ноября в заксобрании края перед депутатами среди других чиновников выступала министр образования региона Светлана Маковская. Она предложила принять закон, который перенесет полномочия правительства края по обеспечению допобразования на уровень министерства.
Пензина после выступления заявила, что чиновники уделяют недостаточно внимания «патриотическому воспитанию», поэтому «примерно 70% школьного населения поддерживают экстремистские организации такие, как ЛГБТ-сообщество*». Маковская усомнилась в этих данных, Пензина не стала называть источник информации, но стояла на своём.
«На протяжении длительного времени западная пропаганда прекрасно обрабатывала поколение через культуру, фильмы, книги и так далее. Одно дело, когда они там участвуют, другое — когда молодое поколение к этому толерантно относится», — заявила Пензина.
Затем депутат Евгений Гарин спросил Пензину, откуда она взяла эти данные. Та ответила, что «сама считала», и Гарин назвал ее «хорошим счетоводом».
«Кто ей проценты считал? А, сама? Хороший счетовод. Вот я по крайней мере ни одного плохого ребенка не видел: ни в университете, ни [среди] школьников. Кто 70% говорит, кто 20%. Какую цель поставил, столько процентов нарисуйте», — ответил Гарин.
«Проспект Мира» обратился за комментарием к Пензиной, после чего она написала пост в своем телеграм-канале о том, что имела в виду, однако откуда взяла данные, так и не сообщила. Из сообщения следует, что школьники не должны толерантно относиться к ЛГБТ*.
«Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, не говоря уже о правильном понимании контекста выступления, в ход пошло навешивание ярлыков и подмена понятий.
Уверена, что все те, кто думает о будущем России, не может смириться с тем, что на протяжении многих лет фонд Сороса** (пусть и с опозданием, но запрещенный в нашей стране), как и другие недружественные западные организации, проводил враждебную пропаганду среди российского населения, пытаясь посеять внутри общества обиду и нелюбовь к своей Родине, воспитать толерантность, а по сути, безразличное отношение к различным извращениям и психическим отклонениям, убедить нас и наших детей, что это норма.
Готовы ли мы признать, что, идя по правильному пути обретения независимости от тлетворного влияния западных глобалистов, мы ещё недостаточно сделали, чтобы оградить нашу молодёжь от пагубного влияния их враждебной, навязчивой пропаганды?»
* «ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено в РФ.
**Институт открытое общество фонд содействия и фонд открытое общество Джоржда Сороса признаны в РФ нежелательными организациями.