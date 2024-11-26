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Posted 26 ноября, 05:45

Published 26 ноября, 05:45

Modified 26 ноября, 06:29

Updated 26 ноября, 06:29

Десятки пострадавших вкладчиков Гольдмана несут заявления в прокуратуру

Десятки пострадавших вкладчиков Гольдмана идут в прокуратуру. Они недовольны полицией

26 ноября 2024, 05:45
Фото: Борус. Люди.

Десятки пострадавших вкладчиков Гольдмана несут заявления в прокуратуру

В прокуратуру пришли «больше ста» пайщиков, пострадавших от экс-депутата и бизнесмена-агрария Романа Гольдмана.

Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди» со ссылкой на активистов, в районной прокуратуре собрались уже «более ста человек» и «люди продолжают подходить». На месте, говорят вкладчики, дежурит полиция.

Видео: Борус. Люди.

Судя по кадрам из прокуратуры, обманутые вкладчики — преимущественно пенсионеры. Каждый из пострадавших пишет от себя отдельное заявление. Поводом для коллективного «похода», как пишет канал, стало то, что их дело «совершенно не сдвинулось с точки».

«Краевыми властями ничего не сделано. В МВД говорят, что они делают все для возврата средств, сроки по уголовному делу продлеваются, но кроме красивых слов ничего не происходит. За целый прошедший год полиция не смогла допросить всех потерпевших. Большинство пайщиков — это незащищенные слои населения, у которых нет средств на свою защиту и оплату адвоката», — поделилась с журналистами одна из вкладчиц.

В начале ноября начальник краевого ГУ МВД Александр Речицкий сообщил, что в ходе предварительного расследования получено 1 477 заявлений пайщиков на совокупную сумму причиненного ущерба в 2 млрд рублей.

«Граждане допрошены, признаны потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу. Приобщены исковые заявления на сумму более 1,77 млрд рублей. <…> Вопрос возмещения ущерба потерпевшим в любом случае будет решен», — заявлял Речицкий.

Тем не менее, как передает канал, пайщики указывают, что на имущество «Голдман Групп» наложили арест на сумму около четырех миллиардов, однако инвентаризацию этого имущества якобы не проводили. Люди переживают, что реальная стоимость арестованного меньше и не покроет ущерб пострадавшим пайщикам.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили «Проспекту Мира», что люди несут заявления, однако о других подробностях не сообщили. В МВД пообещали уточнить информацию.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. Он якобы «предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не зафиксировать».

Брата жены Гольдмана получил условный срок за то, что зарегистрировал на себя фирму по просьбе бизнесмена, чтобы сам агромагнат выводил деньги.

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