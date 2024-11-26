Десятки пострадавших вкладчиков Гольдмана идут в прокуратуру. Они недовольны полицией

Тем не менее, как передает канал, пайщики указывают, что на имущество «Голдман Групп» наложили арест на сумму около четырех миллиардов, однако инвентаризацию этого имущества якобы не проводили. Люди переживают, что реальная стоимость арестованного меньше и не покроет ущерб пострадавшим пайщикам.