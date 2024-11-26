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Posted 26 ноября, 09:12

Published 26 ноября, 09:12

Modified 26 ноября, 09:15

Updated 26 ноября, 09:15

«Не закупили»: в Красноярске исчез препарат для людей с рассеянным склерозом

«Не закупили»: в Красноярске исчез препарат для людей с рассеянным склерозом

26 ноября 2024, 09:12
Фото: Нейросеть.
В Красноярске из аптек исчез препарат, который жизненно необходим людям с рассеянным склерозом. Красноярка, страдающая от этого заболевания, опасается, что без лекарства ее состояние может ухудшиться, а сама болезнь начать прогрессировать. Разбираемся в ситуации.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание нервной системы, поражающее головной и спинной мозг, а также зрительные нервы. Иммунная система человека ошибочно атакует и разрушает миелиновую оболочку нервных волокон.

В большинстве случаев заболевание диагностируют в возрасте 20-45 лет. По данным врачей, женщины болеют в 2 раза чаще мужчин, при этом именно у них протекает тяжелее и хуже поддается терапии.

Первые симптомы проявляются, когда уже поражено около 50% нервных волокон. Это связано с тем, что здоровые клетки мозга берут на себя функцию пораженных участков.

В настоящий момент болезнь является неизлечимой. С помощью терапии можно снизить длительность и частоту обострений, уменьшить тяжесть жалоб пациента, продлить ремиссию.

К корреспонденту «Проспекта Мира» обратилась жительница Красноярска Анна с рассеянным склерозом.

По рассказу девушки, есть поддерживающая терапия. Ее Анне назначает невролог из кабинета рассеянного склероза в краевой больнице.

«Раз в полгода я прохожу обследование и мне продлевают протокол получения препарата „Плегриди“. В ноябре я получила рецепт в поликлинике, пошла в аптеку и мне сказали, что лекарства нет и поставили на очередь, заверив, что в течение 10 дней препарат появится.

Спустя 10 дней я позвонила в аптеку, где мне заявили, что препарата нет у поставщиков. После этого мне позвонили из поликлиники и сказали, что лекарство не закупили и до января его точно не будет».

Анна отмечает, что для поддерживающей терапии ей нужно делать инъекции 1 раз в 2 недели. Однако без препарата она не может получить терапию, а когда сможет, знает лишь минздрав, до которого «невозможно достучаться».

Красноярка говорит, что купить препарат при наличии рецепта возможно, но его стоимость составляет около 28 тысяч рублей.

«Я использую препарат „Плегриди“ уже 1,5-2 года. За это время у меня не было ни одного обострения. Сейчас я не могу сказать, какие будут последствия без лекарства. Назначить другой препарат можно, но для этого нужно попасть на прием в краевую больницу. К тому же, не факт, что новое лекарство для меня будет эффективно.

Назначение другой терапии может привести к ухудшению состояния. В моем случае болезнь проявляется в виде онемения тела, снижения мелкой моторики и двигательной активности. Возможно, что произойдет обострение и активизируются те спящие очаги заболевания, которые у меня есть в головном и спинном мозге.

Кроме того, могут быть сильные побочные эффекты, из-за которых я не смогу работать эффективно. Очень бы не хотелось таких последствий, но я реально не знаю, что будет дальше».

Корреспондент «Проспекта Мира» обратился в краевой минздрав и попросил прокомментировать ситуацию.

«Сейчас препарат „Плегриди“ находится в закупке. Если у пациента возникли вопросы, то нужно обратиться в кабинет рассеянного склероза при краевой клинической больнице. Там скорректируют терапию, иногда возможно и провести замену препарата. Специалисты подскажут, как действовать».

В краевом миндзраве уточнили, что «ориентировочно» препарат должен быть в середине декабря.

«Были сложности у поставщика, кроме того, появились новые пациенты, которых нужно обеспечить».

Симптомы рассеянного склероза:

  • напряжение в ногах и руках за счет повышения мышечного тонуса, проблемы с координацией, пошатывание во время ходьбы, непроизвольные движения, тремор рук и ног, головокружение, нарушение речи;
  • ухудшение памяти, снижение концентрации и внимания, повышенная тревожность, депрессия или эйфория;
  • слабость или спазм мышц лица, онемение одной половины лица, снижение слуха, изменение вкусовой чувствительности;
  • покалывание и онемение в конечностях, расстройство мочеиспускания, запоры, слабость в ногах и трудности с ходьбой, выраженная слабость во всем теле;
  • ощущение мутного стекла, пелены на глазу, снижение зрения на один глаз, нарушение движения глазного яблока, двоение изображения, черная точка в центре поля зрения.

После приема горячей ванны и под действием жаркого климата состояние больного временно ухудшается. Перегрев может спровоцировать приступ.

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