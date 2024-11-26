Историк, назвавший «гнидой» и «подонком» Астафьева, ответил красноярским депутатам

Posted 26 ноября, 07:40
Published 26 ноября, 07:40
Modified 26 ноября, 09:13
Updated 26 ноября, 09:13
Историк, отвечая на один из вопросов в интервью «Слово», рассказал, что ему не понравилось, как Астафьева говорил о Сталине и Советской армии в своем романе. Спицын заявил, что автор написал эту книгу по заказу «Запада», но его «кинули».
После этого интервью депутаты заксобрания Красноярского края потребовали от Евгения Спицына извинений. Также слова московского историка раскритиковали депутат Госдумы Сергей Еремин и вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.
Историк Евгений Спицын ответил депутатам красноярского заксобрания, которые потребовали извиниться за оскорбление Виктора Астафьева. Свое видеообращение он опубликовал в личном канале на Rutube.
По словам Спицына, он никогда не оскорблял сибиряков и не будет этого делать, поскольку он их уважает, как и остальных граждан России.
«Я готов принести публичные извинения за свои резкие слова в отношении Астафьева, не меняя при этом негативное отношение к нему самому и его творчеству времен горбачевско-ельцинской катастрофы.
Но уважаемые депутаты, скажите, а кто принесет извинения за миллионы фронтовиков, которых публично назвал „рабами“, которые „воевали по-рабски и закидали фашистов трупами“.
По сути дела, он оскорбил 34 миллиона советских людей, призванных в действующую армию в годы Великой Отечественной войны.
Такими заявлениями он плюнул в могилу моих близких и родных. Кстати, получается, что он оскорбил и память отца президента Владимира Спиридоновича Путина, воевавшего на Ленинградском фронте и получившего тяжелые ранения.
Именно Астафьев одним из первых заявил о том, что Ленинград не нужно было защищать, а надо было сдать немцам.
Именно поэтому ваши предшественники, депутаты заксобрания Красноярского края, еще в 2001 году, рассматривая вопрос о выделении Астафьеву ежемесячной надбавки к пенсии, приняли решение отказать».
После этого московский историк обратился к красноярским депутатам и спросил, как они относятся к публичным заявлениям Астафьева, которые, по его заявлению, точно тянут на статью о реабилитации нацизма и фальсификации истории Великой Отечественной войны.
«Вот что он [Астафьев] писал одному из героев ВОВ и руководителю советской армии. Дальше я цитирую это письмо:
„Я понимаю вас и всех генералов наших хвалящихся, ибо никто больше не похвалит. Не за что. Вы и полководцы вами руководящие были очень плохими вояками, да и быть иными не могли, так как находились и воевали в самой бездарной со времен сотворения рода человеческого армии.
Та армия, как и нынешняя, вышла из самого подлейшего общества. Это уже и в доказательствах не нуждается.
Теперь всем уже известно кроме вас, что потери наши в войне составляли 40-50 миллионов. Я повторял и повторяю: Не вы и армия победили фашизм, а наш народ. Первая и единственная война, произошедших на Земле, в которой потери в тылу превышали потери на фронте. Они равны 26 миллионам.
Только преступники могли так сорить свои народом, только недруги могли так руководить армией во время боевых действий. Только подонки могли держать армию в страхе и подозрении.
Все особые отделы, Смерши и штабы, напоминающие цыганские таборы. А штрафные роты, а приказ №227 — за одно за это надо было всю кремлевскую камарилью разогнать после войны. Спасли мы шкуры ублюдков и больше не нужны. Кланяюсь, Виктор Астафьев“».
В своем обращении историк Спицын говорит, что после выхода романа «Прокляты и убиты» и других произведений аналогичного качества и свойства, в адрес Астафьева полетели публичные осуждения «этого шедевра».
«Уважаемые депутаты, а вам не кажется, что своей реакцией на мои слова, которые были опубликованы не в официальном интервью, а взяты и опубликованы без моего просмотра и согласия, вы открываете ящик Пандоры».
По словам московского историка, большинство простых людей согласны с его позицией и не менее 90% комментариев именно в его поддержку.
«Прокляты и убиты» — неоконченный роман в двух книгах, написанный в первой половине 1990-х годов. В марте 2000 года писатель заявил о прекращении работы над романом.
Как указывается в предисловии к одному из изданий романа: «Именно этим романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о войне как о „преступлении против разума“».
Книга написана в том числе на основе личных впечатлений писателя-фронтовика. В ней описаны проблемы взаимоотношений между людьми в условиях войны, конфликты между христианской моралью, патриотизмом и государством. Красной нитью через роман проходит идея о «наказании божием» советских людей посредством войны.