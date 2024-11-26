prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 09:14

Published 26 ноября, 09:14

Modified 26 ноября, 09:58

Updated 26 ноября, 09:58

К смерти искусанной свиньями школьницы может быть причастен сосед

К смерти искусанной свиньями школьницы может быть причастен сосед

26 ноября 2024, 09:14
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Ужурском районе следователи задержали 40-летнего подозреваемого в причинении телесных повреждений 17-летней девушке, искусанное тело которой нашли в свинарнике.

Как сообщили в СК, к смерти девушки может быть причастен сосед. По предварительной версии, мужчина хотел уничтожить скот из-за неприязни к соседям, однако его увидела девушка. Подозреваемый ударил ее, она потеряла сознание, затем скрылся.

«Предварительно, мужчина, намереваясь уничтожить скот, проник в хозяйственную постройку, где в этот момент находилась девушка. Мужчина причинил ей телесные повреждения по голове и скрылся», — сообщили в ведомстве.

Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.

Читайте также:
«Там мама мертвая»: в Хакасии мужчина убил мать-одиночку и скрывался 31 год«Прошла возле лица»: в Сосновоборске труба едва не убила пассажирку машиныЖитель Красноярского края убил младшего брата из-за оскорблений
#Владислав Савончик#Происшествия#Убийство#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика