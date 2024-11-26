К смерти искусанной свиньями школьницы может быть причастен сосед

Posted 26 ноября, 09:14
Published 26 ноября, 09:14
Modified 26 ноября, 09:58
Updated 26 ноября, 09:58
Как сообщили в СК, к смерти девушки может быть причастен сосед. По предварительной версии, мужчина хотел уничтожить скот из-за неприязни к соседям, однако его увидела девушка. Подозреваемый ударил ее, она потеряла сознание, затем скрылся.
«Предварительно, мужчина, намереваясь уничтожить скот, проник в хозяйственную постройку, где в этот момент находилась девушка. Мужчина причинил ей телесные повреждения по голове и скрылся», — сообщили в ведомстве.
Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.