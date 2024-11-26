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Posted 26 ноября, 08:47

Published 26 ноября, 08:47

Modified 26 ноября, 08:49

Updated 26 ноября, 08:49

Красноярка рассказала, как она выбиралась из горящего самолета в Турции

Красноярка рассказала, как она выбиралась из горящего самолета в Турции

26 ноября 2024, 08:47
Фото: Гулнора Вейт, соцсети.
Красноярка Гулнора Вейт оказалась на борту самолета Сочи–Анталья, который загорелся при посадке. Она рассказала, что там происходило.

Недавно в Турции загорелся прилетевший из Сочи российский самолет Sukhoi Superjet 100. Это произошло во время посадки в Антальи.

На борту было больше 90 человек, пострадавших нет. Все эвакуировались по надувным трапам.

Возгорание началось в двигателе. Пожар быстро потушили, после в аэропорту закрыли взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, несколько рейсов отложили.

СК и Росавиация начали расследование.

На борту самолета оказалась красноярка и основательница языковой школы Gulya_nauchi Гулнора Вейт. Она рассказала в своих соцсетях, что при посадке был сильный удар.

«Рейс Сочи-Анталья, удар при посадке такой, что отдало до самой макушки 3-2-1… „Горим“, — кричит женский голос Сердце сжалось, в глазах темно, вдох–выдох», — пишет Гулнора.

Девушка рассказала, что встала с кресла, протиснулась в толпу на выход. Началась «ужасная» давка.

«Гарь, топливо, дым, закрыла лицо курткой. Люди судорожно толкают друг друга, стадный рефлекс, инстинкты, понимаю».

В итоге Гулнора начала читать молитву вслух в самолете.

«В голове Иисусова молитва, я громко начинаю читать, и женщины рядом подхватывают. Дышать все сложнее, молитва громче, толпа плотнее, страх сжал все тело, пишу и чувствую, что он еще во мне… сковывает. Открываю глаза, я у выхода и передо мной трап.
Прыжок, который я видела столько раз на планах эвакуации, 1-2-3 и я снаружи, бег, не оглядываясь назад, жуткий холод, продирающий насквозь, я жива… С днем рождения».

Позднее девушка рассказала, что стюардесса запаниковала в момент посадки, и дверь самолета открыл пассажир. К самолету быстро приехали пожарные.

Видео: Гулнора Вейт, соцсети.

Гулнора еще сообщила, что не собирается присоединяться к коллективному иску пассажиров к авиакомпании. Позднее перевозчик сообщил, что предлагает пассажирам компенсацию вреда в 100 тысяч рублей.

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