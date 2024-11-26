Красноярцам рассказали об овоще с «отрицательной калорийностью»

Posted 26 ноября, 02:21
Published 26 ноября, 02:21
Modified 26 ноября, 02:21
Updated 26 ноября, 02:21
По словам специалистов, в пекинской капусте содержатся клетчатка, кальций, калий, железо, натрий, магний, марганец, фтор, фосфор и другие минеральные вещества, а также А, С, Е, РР, группы В.
Более того, в овоще есть лизин — аминокислота, которая обладает противовирусным действием, а также необходима для роста и восстановления тканей.
В Роспотребнадзоре отмечают, что пекинская капуста обладает «отрицательной калорийностью». Так, для того, чтобы переварить овощ, организм затратит больше энергии, чем получит при употреблении.
«Этот эффект достигается большим количеством пищевых волокон, которыми особенно богата белая часть листьев».
Еще пекинская капуста повышает иммунитет, замедляет старение и оказывает положительный эффект на состояние кожи.
Специалисты предупреждают, что пекинскую капусту не стоит есть людям с заболеваниями пищеварительного тракта из-за грубой клетчатки, которая вызывает раздражение желудка и кишечника.
Кроме того, с осторожностью следует употреблять продукт людям, страдающим панкреатитом, гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью или энтеритом.