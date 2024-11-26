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Posted 26 ноября, 06:49

Published 26 ноября, 06:49

Modified 26 ноября, 07:28

Updated 26 ноября, 07:28

На правом берегу Красноярска появятся гастрокластер и Патриаршие пруды как в Москве

На правом берегу Красноярска появятся гастрокластер и Патриаршие пруды как в Москве

26 ноября 2024, 06:49
Фото: admkrsk.ru.
В Красноярске в сквере ДК «Кировский» собираются создать гастрокластер и «условные Патриаршие пруды».

Летом 2024 года в Красноярске начали благоустройство сквера за ДК «Кировский». В октябре 2023 года компания «Колесник» поделились новым проектом «Трибуна».

Владелец компании «Красредевелопмент», представитель компании «Колесник» в Красноярске, Андрей Шевелев поделился с Ngs24.ru, что в сквере они планируют открыть свои, условные Патрики.

«Представьте, что появятся на правом берегу свои условные Патрики. Наверное, рестораторы туда потянутся? Там будет красивое место, красивое здание, витражные окна и так далее — всё как они любят. По задумке, это станет центральным местом Первомайского района. Мы планируем сделать рядом искусственный пруд. И там уже, даст бог, летом он будет как пруд, а зимой — как каток», — объяснил Шевелев.

В планируемом комплексе, говорит Шевелев, хотят открыть два-три заведения, «которые бы дополняли друг друга». Инвесторы планируют сделать предложения «всем ведущим рестораторам».

После благоустройства в сквере должен появиться пруд, сквер с детскими и спортивными площадками. Из федерального бюджета на реставрацию выделили более 250 миллионов рублей.

Фото: admkrsk.ru

В мэрии сообщали, в этом сезоне приступили к обустройству пешеходных тротуаров со стороны Грунтовой и собираются подготовить котлован для пруда.

На втором этапе доделают пруд и приступят к озеленению. В планах высадить 104 яблонь и груш, 847 кустов можжевельника, дерена и барбариса, и более 3,5 тысячи многолетних растений.

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