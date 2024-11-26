На российском авторынке появились опасные китайские грузовики

Posted 26 ноября, 04:18
Published 26 ноября, 04:18
Modified 26 ноября, 04:18
Updated 26 ноября, 04:18
С появлением в стране новых незнакомых китайских марок грузового транспорта и его использованием возникают опасения на различных уровнях: среди транспортных компаний, которые эксплуатируют такие автомобили, инженеров, работников таможни и представителей власти, пишет «Ридус».
В прошлом году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» были проведены испытания коммерческих автомобилей категории N3, произведенных китайскими брендами, в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. Результаты, направленные в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт, выявили множество нарушений по различным параметрам. Наиболее серьезные проблемы касались стандартов Европейской экономической комиссии ООН в области безопасности транспортных средств, воздействия на экологию и производительности, связанных с тормозной системой и управлением (стандарты R13 и R79). Испытания показали, что эффективность торможения передней оси была недостаточной: тормозной путь составил 47 метров при нормативе в 34 метра, что создает значительные риски для безопасности.
Грузовые автомобили, производимые в Китае, имеют трудности с управляемостью, что может увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Были зафиксированы отклонения от стандартов в системе управления, когда усилитель руля не работает, а также во время маневрирования на поворотах радиусом 20 метров при скорости 10 км/ч. Обнаружены несоответствия требованиям в части усилия на руле, а также нарушения правила подтверждения № 24-03, касающегося систем впуска и выпуска, что вызывает вопросы относительно параметров противодавления этих систем.
В процессе тестирования были выявлены проблемы пассивной безопасности, в соответствии с нормами R58 (защита задней части), R73 (боковая защита) и R61 (внешние выступы). Основные недостатки связаны с тем, что геометрия задней и боковой защиты не соответствует установленным стандартам, что увеличивает риски при ДТП. Кроме того, в конструкции этих автомобилей были найдены выступающие элементы, представляющие опасность для других участников дорожного движения.
Анализ выявленных несоответствий показывает, что сертифицированный ранее тип транспортного средства (шасси) не совпадает с фактическими грузовиками, которые ввозятся в страну различными способами и эксплуатируются на территории Российской Федерации. В результате на рынок поступает техника, не соответствующая стандартам ЕЭК ООН.
Для решения проблемы был инициирован проект изменений в Постановление Правительства Российской Федерации № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства» по введению процедуры идентификации техники, которая ввозится на территорию Российской Федерации. Данный проект прошел этап публичного обсуждения и с прошлого года находится на согласовании.