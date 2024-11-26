На российском авторынке появились опасные китайские грузовики

Грузовые автомобили, производимые в Китае, имеют трудности с управляемостью, что может увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Были зафиксированы отклонения от стандартов в системе управления, когда усилитель руля не работает, а также во время маневрирования на поворотах радиусом 20 метров при скорости 10 км/ч. Обнаружены несоответствия требованиям в части усилия на руле, а также нарушения правила подтверждения № 24-03, касающегося систем впуска и выпуска, что вызывает вопросы относительно параметров противодавления этих систем.