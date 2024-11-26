Полиция забрала машину у семьи без прав и могла оставить их в лесу. Кто прав?

Posted 26 ноября, 06:23
Published 26 ноября, 06:23
Modified 26 ноября, 06:25
Updated 26 ноября, 06:25
24 ноября в телеграм-канале «ЧП Канск» опубликовали пост жителя поселка Нижний Ингаш. По словам мужчины, он ехал за рулем своего автомобиля. В какой-то момент его остановили сотрудники ДПС и выяснили, что у него нет прав.
После этого автоинспекторы составили административный материал и забрали автомобиль мужчины. На кадрах ролика видно, как один из инспекторов сел за руль машины и поехал.
Водитель заявил, что полиция оставила их посреди леса:
«До поселка 10 километров, оставили нас посреди леса, вот это полиция. Бросили на дороге нас и поехали. Что хотим, то и творим. Беспредел наших сотрудников ДПС, слов нет».
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции сказали, что случай произошел больше месяца назад — 22 октября. В ведомстве заявили, что сотрудники предлагали подвезти пару, но водитель сам отказался.
«Предварительно, экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением мужчины, которого ранее лишили водительских прав. Сотрудники составили протокол, после чего поместили машину на специализированную стоянку.
Предварительно, сотрудники предлагали мужчине и его супруге сесть в служебный автомобиль и добраться до ближайшего населенного пункта. Однако водитель на предложение ответил отказом».
На вопрос о том, имел ли права сотрудник ДПС садиться за руль чужого автомобиля или он должен был вызвать автоэвакуатор, в ГАИ нам сказали, что сейчас проводится проверка. Действия экипажа ДПС оценят.
«В настоящее время мы не можем сказать, действовали ли сотрудники законно или нет, не зная всех обстоятельств дела.
Бывают ситуации, когда автоинспекторы, находясь в труднодоступных районах, вынуждены прибегать к подобным мерам.
Однако нужно изучить ситуацию и законодательство, чтобы оценить правомерность действий сотрудников. Если будут выявлены нарушения, то инспекторов привлекут к дисциплинарной ответственности».
Председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов в разговоре с корреспондентом «ПМ» назвал действия сотрудников ДПС незаконными.
Он сказал, что закон предусматривает эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку или площадку временного содержания без участия каких-либо лиц.
«Транспортное средство должны были погрузить на автоэвакуатор и эвакуировать в соответствующее место. По должным обязанностям эвакуировать машину сотрудник ГАИ не может».