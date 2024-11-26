Полиция забрала машину у семьи без прав и могла оставить их в лесу. Кто прав?

24 ноября в телеграм-канале «ЧП Канск» опубликовали пост жителя поселка Нижний Ингаш. По словам мужчины, он ехал за рулем своего автомобиля. В какой-то момент его остановили сотрудники ДПС и выяснили, что у него нет прав.